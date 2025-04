Wielu Polaków otwarcie przyznaje, że w obietnicach wyborczych prezydenta Andrzeja Dudy zabrakło propozycji dla osób młodych i tych, które nie założyły jeszcze swojej rodziny. Do tej pory założenia polityka dotyczyły głównie rodziców wychowujących dzieci i emerytów. Tym razem jednak postanowił odpowiedzieć na potrzeby wyborców i zdradził, jak wygląda jego plan w kwestii tzw. „bykowego” i co zamierza zaoferować Polakom po 26. roku życia.

Andrzej Duda złożył obietnice dla młodych

Duda wziął udział w sesji cyklu internetowego Ask Me Anything na „wykop.pl”. Większość pytań dotyczyła spraw politycznych i tych związanych z nadchodzącymi wyborami, ale poruszono również kwestie podatków i wsparcia finansowego dla różnych grup społecznych.

Jedna z internautek zapytała, co Andrzej Duda oferuje młodym ludziom po 26. roku życia, którzy nie posiadają dzieci i chcą się rozwijać? Odpowiedź prezydenta była dość niejednoznaczna, ale chodziło głównie o wzrost wynagrodzeń. Uczestnicy AMA wytknęli mu jednak, że to nie jest coś, co jest skierowane tylko do młodych ludzi, a do wszystkich Polaków.

Wzrost wynagrodzeń w naszym kraju, a w związku z tym wzrost zamożności w naszym kraju. Jeszcze niedawno nie było pracy, a dzisiaj mamy taki stan, że od 2015 roku obniżyliśmy bezrobocie o połowę, średnie wynagrodzenie od 2015 roku wzrosło o ponad 20 proc., a płaca minimalna o 850 zł - odpowiedział Duda.

Andrzej Duda komentuje kwestię podatku „bykowego”

Andrzej Duda w trakcie cyklu został też zapytany o tzw. „bykowe”, czyli podatek dla osób bezdzietnych, który proponowało wielu polityków urzędujących w Sejmie. Kwestia ta nigdy nie została oficjalnie potwierdzona, dlatego internauci zapytali, czy prezydent zamierza wprowadzić taki przepis.

Duda w odpowiedzi stwierdził, że nie podpisałby takiej ustawy, mimo że raczej jest zwolennikiem wspierania rodzin wychowujących dzieci. Dodał, że podnoszenie podatków to nie jest lubiany przez niego kierunek.

Zawsze będę zmierzał w kierunku obniżania podatków. Nie jestem zwolennikiem rozwiązań rewolucyjnych, tylko ewolucyjnych - dodał prezydent

Czy to usatysfakcjonuje młodych Polaków, którzy nie planują jeszcze posiadania dzieci? Z odpowiedzi internautów można wywnioskować, że bezdzietne osoby czują się w naszym kraju pomijane w kwestiach socjalnych i żałują, że nie otrzymują od państwa żadnego wsparcia.

