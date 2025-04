1. Kamelia – ok.0,5 m

Jest niewysokim krzewem pochodzącym z lasów Chin i Japonii. Odmiany uprawiane w mieszkaniach wyróżniają się błyszczącymi, ciemnozielonymi liśćmi i pięknymi, podobnymi do róży, kwiatami. W okresie kwitnienia, od lutego do kwietnia, wymagają chłodu, a latem zaciemnionego miejsca. Po kwitnieniu, roślina wchodzi w okres wzrostu i wtedy trzeba ją obficie podlewać miękką wodą i zasilać nawozem. Od lipca do sierpnia ograniczamy podlewanie i wstrzymujemy nawożenie, by wypuszczone na wiosnę gałązki dojrzały i zaczęły drewnieć. Pod koniec jesieni tworzą się zwykle nowe pąki kwiatowe.

• Latem wręcz powinna stać nas balkonie lub w ogrodzie, w miejscu półcienistym. Od września należy ją obficiej podlewać. Przed nadejściem przymrozków trzeba przenieść ją do pomieszczenia o temp. ok. 10 stopni C.

Reklama

2. Zaślaz – ok.1 m

Zwany też pokojowym klonikiem ma wyjątkowo ładne, pokryte włoskami liście: zielone lub nakrapiane oraz zwisające na długich szypułkach, dzwonkowate, delikatne kwiaty. Pod koniec lutego lub w marcu trzeba przyciąć krzew nad 3 lub 4 liściem ubiegłorocznych przyrostów i przesadzić roślinę do świeżej ziemi oraz nieco większego pojemnika. W okresie kwitnienia, od czerwca do końca września, wymaga obfitszego podlewania i nawożenia. Gdy ma za sucho, zrzuca liście. Zimą, klonik powinien stać w jasnym i chłodnym (ok. 10 ° C) miejscu, gdyż bez chłodnego okresu spoczynku w następnym roku nie zakwitnie. Jeśli zimuje w ciepłym pomieszczeniu trzeba go skąpo nawozić.

• Latem można wystawić klonik na balkon lub do ogrodu w miejsce półcieniste, osłonięte przed deszczem. Gwałtowna ulewa mogłaby połamać cienkie gałązki.

3. Ketmia – ok.1- 1, 5 m

Znana jest powszechnie pod nazwą róży chińskiej. Ten piękny krzew nadaje się do uprawy zarówno w mieszkaniach, jak i na balkonach oraz tarasach. Starannie pielęgnowany kwitnie wiosną, latem, a nawet jesienią. Na wiosnę należy go przyciąć (podobnie, jak klonik) i przesadzić do większej doniczki. W miarę wypuszczania nowych pędów potrzebuje więcej wody. Gdy wypuści pąki wymaga regularnego nawożenia, w przeciwnym wypadku zrzuca je lub słabo kwitnie. Od połowy października przechodzi stan spoczynku, wówczas powinien stać w chłodniejszym pomieszczeniu, ok. 15 stopni C w jasnym miejscu. Zimą należy rzadziej go podlewać.

• Od czerwca do października roślina może stać w ogrodzie lub na balkonie osłonięta przed wiatrem i deszczem. Uwaga! Nie lubi przestawiania.

4. Bananowiec – do 2 m.

Jeśli zapewnimy mu dobre warunki to może wyrosnąć pod sam sufit. Lubi ciepło, wilgotne powietrze i dużo światła, ale nie powinno to być ostre słońce. Ponieważ ma ogromne liście potrzebuje dużo wody. Ziemia w doniczce powinna być więc stale wilgotna. Raz do roku na wiosnę dobrze go przesadzić do świeżego żyznego, próchniczego podłoża. Lubi też regularne nawożenie przez cały rok.

• Latem można go wynieść do ogrodu i postawić w osłoniętym przed deszczem miejscu. Ulewa może uszkodzić bardzo delikatne blaszki liści. Trzeba pilnować, by ziemia w donicy nie wyschła i podlewać codziennie, a w czasie upałów nawet 2-3 razy dziennie.

5. Opuncja – 1 m

Dobrze rośnie w mieszkaniu, szybko osiąga pokaźne rozmiary. Lubi dużo światła i wilgoci. Zimą powinna stać w miejscu widnym, ale chłodnym. Wówczas podlewa się roślinę sporadycznie.

• Latem najlepiej wystawić ją do ogrodu. Niektóre gatunki, jak Opuntia compressa i Opuntia fragilis mogą być nawet sadzone w ogródkach pod warunkiem, że zapewni się im dobry drenaż i zostaną starannie zabezpieczone na zimę.

Reklama

Nie zabierają tlenu

Wprawdzie rośliny oddychają i też jest im do życia niezbędny tlen, nie oznacza to jednak, iż zabierają go z otoczenia człowieka w ilości, która by mogła niekorzystnie odbić się na zdrowiu. 500 okazałych roślin zebranych w jednym pomieszczeniu pobiera tyle tlenu co 1-2 osoby.