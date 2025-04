Wakacje tuż tuż, a nad polskim morzem już urzędują prawdziwe tłumy turystów. Piękna pogoda zachęca do wypoczynku na plażach, a trwająca epidemia koronawirusa zdaje się nikogo nie przerażać. Okazuje się jednak, że podejście wczasowiczów może być zbyt lekkomyślne i kosztować cały kraj dużo stresu. Widać to chociażby w kurorcie w Rewalu, który szybko stał się ogniskiem wirusa. Znany immunolog, dr Paweł Grzesiowski nie ma wątpliwości, że za wakacyjne rozluźnienie przyjdzie nam zapłacić.

Dr Grzesiowski o ognisku zakażeń w Rewalu

W poniedziałek (22 czerwca) w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Rewalu źle poczuła się dwójka gości - starsze małżeństwo. Po zrobieniu testów, we wtorek okazało się, że mają koronawirusa. Część pozostałych gości ośrodka oraz kilka osób z obsługi zostało objętych kwarantanną. W sumie było to ponad 50 osób. W czwartek (25 czerwca), po przeprowadzeniu testów, okazało się, że kolejna czwórka turystów z tej grupy ma koronawirusa. Reszta mogła natomiast opuścić kwarantannę.

Dr Paweł Grzesiowski, pediatra i ekspert profilaktyki zakażeń ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP jest zdania, że nie jest to jednorazowy przypadek. Ekspert uważa, że nadmorskie kurorty to idealne miejsca do rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.

Ten wirus tak właśnie działa. Nie pojedyncza osoba, tylko kilka, kilkanaście osób. Jeśli jest grupa kilkunastoosobowa to zarazi się wśród tych osób na przykład 5-6. I my to będziemy widzieli jako tak zwane ognisko epidemiczne - mówił dr Grzesiowski w rozmowie z Wirtualną Polską

Immunolog uważa również, że wybierając się na wakacyjny wyjazd musimy być przygotowani, że możemy wrócić do domu zarażeni COVID-19 i powinniśmy podejmować decyzję o urlopie bardzo ostrożnie.

Jeśli bierzemy udział w grupowym, kilkunastoosobowym wyjeździe wakacyjnym to musimy się liczyć z tym, że jeśli któraś z tych osób jest zakażony, to to zakażenie może się rozprzestrzenić - przestrzegł

Zalecenia dotyczące plażowania w czasie epidemii koronawirusa

Żeby móc bezpiecznie wypoczywać na nadmorskich plażach i nie obawiać się rozprzestrzeniania wirusa, rząd przygotował listę zaleceń, do których powinni stosować się turyści. Odpoczywający powinni zachowywać dystans minimum 2 metrów. Nie dotyczy to oczywiście osób, które mieszkają wspólnie na co dzień. Należy również często dezynfekować i myć ręce, unikać skupisk ludzi i nosić maseczki wchodząc do pomieszczeń publicznych.

