Jeśli w swoich zbiorach nie masz jeszcze letniej zastawy stołowej, zajrzyj do sklepów Biedronka. Właśnie trafiły tam piękne naczynia w kwiatowych wzorach.

Naczynia Floral Smukke w Biedronce

Naczynia z kolekcji Floral są wykonane z wysokiej jakości porcelany. Dostępne są w 3 modnych kwiatowych wzorach utrzymanych w letniej kolorystyce.

Skomponowane zostały tak, że można je dowolnie ze sobą miksować - zestaw zawsze będzie wyglądał rewelacyjnie.

Do wyboru masz również 3 rodzaje naczyń:

miski o średnicy 14 cm,

kubki o pojemności 400 ml,

talerze o średnicy 19 cm.

Naczynia można myć w zmywarce i używać w mikrofalówce.

fot. naczynia Smukke Biedronka/materiały prasowe

Wszystkie naczynia Floral kosztują 9,99 zł za sztukę. Dostępne są od dzisiaj, 21 czerwca (poniedziałek) w wybranych sklepach Biedronka.

Jeśli wolisz jednokolorowe zastawy stołowe, zajrzyj do IKEA. Te naczynia w 4 modnych kolorach to hit! A jeśli szukasz nowych kieliszków, wybierz się do sklepów DUKA - pojawiły się kieliszki, które wyglądają jak kryształowe za 8,99 zł za sztukę.

Co jeszcze pojawiło się wśród najnowszych propozycji Biedronka?

Hitem gazetki są również patelnie i rondle w cenach 39,99 zł i 49,99 zł w modnych kolorach - avocado i terracota oraz narzędzia kuchenne ze stali nierdzewnej w cenie 7,99 zł za sztukę (do wyboru m.in. nóż do pizzy, trzepaczka, obieraczka).

Wśród propozycji pojawią się również gadżety na balkon i do ogrodu: dmuchane pufy w dwóch wzorach w cenie 49,99 zł oraz lampy solarne w cenie 14,99 zł.

