Kochana P.!

Wróciłam właśnie z krakowskich targów książki. W tym roku zaplanowano je na ostatni weekend października, tuż przed Wszystkimi Świętymi. Myślałam, że trudno będzie się poruszać po mieście właśnie z powodu wyjazdów na groby. I korki były, owszem, ale przyczyna zupełnie inna. „Tłoczno, bo remonty mamy i właśnie otworzyli nowe centrum handlowe, Serenadę. Ludzie się tam pchają”, wyjaśnił mi jeden taksówkarz. „Groby? Nie. Ludzie pobrali sobie wolne, żeby mieć tydzień wolnego i odpocząć, najlepiej w jakimś ciepłym miejscu”, dopowiedział drugi.

W galerii przy dworcu wystawy kuszą już obsypanymi brokatem choinkami, tiulowymi sukienkami dla dziewczynek, idealnymi na wigilię, i zniżkami na świąteczne prezenty. Kilka sklepów się wyłamało – w nich dynie z wyszczerzonymi zębami, pająki w czarnych sieciach i kościotrupy. Oczywiście wszystko takie schludne i milusie, z puszczeniem oka. Nawet śmierć.

Przypomniały mi się wyjazdy na Wszystkich Świętych do Krakowa, kiedy byłam dzieckiem, a potem nastolatką i studentką. Harcerze z akcją „Znicz”, sprzedający gliniane znicze. Wieńce z jedliny do kupienia nie tylko w okolicy cmentarzy.

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny – to były wyraźnie zaznaczone w kalendarzu daty. Czuć było ich atmosferę. Teraz – mam wrażenie, że jakoś się przemykamy przez dwa pierwsze dni listopada. Bukiety i bombonierki na Dzień Nauczyciela, żelkowe oczy i ciasteczkowe zakrwawione palce na Halloween i już – przez prawie dwa miesiące – święta i kolędy.

Śmierć i zmarli jakoś się nie wpisują w obecne czasy. Może dlatego, że w naszej tradycji utarło się obchodzenie większości świąt na smutno. Przykry obowiązek dla spokoju sumienia (patriotycznego, rodzinnego, obywatelskiego). A przecież 1 i 2 listopada to czas na szczególne wspominanie bliskich. Święto chrześcijańskie, ale o przedchrześcijańskim pochodzeniu. Moment na wyciągnięcie starych zdjęć, rodzinne spotkanie przy grobach przodków, powspominanie ich na cmentarzu lub przy wspólnej kolacji. Tradycja, która podtrzymuje pamięć o tych, dzięki którym jesteśmy. Czas zadumy, refleksji, smutku, ale i krzepiących wspomnień, ciepła w sercu.

Pamiętać można codziennie, na cmentarz pojechać w dowolny inny dzień, powie ktoś. Ma rację, można. Ale przecież obchodzimy Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Matki, Święto Niepodległości i walentynki. Kochać mamę, dziewczynę, ojczyznę i Jezusa też możemy każdego dnia, a jednak co roku, w zaznaczony na czerwono w kalendarzu dzień, czynimy to w sposób szczególny. Bliskich już nieobecnych też dołączmy do tej grupy.

Całuję,

Twoja Agnieszka, córka Elżbiety i Tomasza, których jutro odwiedzi w szczególny sposób.

Droga A.!

Nie pierwszy raz dociera do mnie, że jesteśmy sentymentalne. „Retro girl” – nazywał mnie kiedyś mój zagraniczny chłopak i chyba faktycznie uchwycił w tym jakiś mój rys. A Tyś mnie podobna.

Ludziom retro nie jest dziś łatwo – zwłaszcza jeśli, jak my, starają się jednocześnie być sobą oraz nadążać za cywilizacją: dużo czytać (co samo w sobie też już chyba staje się retro…), dużo pisać (dla odmiany pisanie dziś jest dużo popularniejsze niż czytanie); zaznaczać swą obecność w internecie, orientować się we współczesności, nadążać za pasjami swoich dzieci. Ludzie retro ciągle się czemuś dziwują: a to że jakiś piękny obyczaj zanika – jak Twoi harcerze ze zniczami – a to że, jak wczoraj był uprzejmy zauważyć minister Szyszko, zabijanie zwierząt z okazji hubertusa to czyn patriotyczny, za który ojczyzna jest myśliwym wdzięczna.

Dziwujemy się więc różnym nadużyciom, wypaczeniom i niestosownościom – jak te haloweenowe i bożonarodzeniowe wystroje dużo przed czasem, zlewające się często w sklepach w jedną, długą, dziwaczną półkę okolicznościowych atrakcji – tu bombki, tam kościotrupy; aż dziw, że nie połączono tych tradycji w jedno: bombki-dynie czy wieńce z jemiołą i pajęczyną.

Dziwujemy się – bo rozmaite praktyki są sprzeczne z naszą wrażliwością. Śmierć jest, chciałoby się rzec – passé, trendy zaś jest nieustający karnawał, wygłupy, tania radocha trochę na siłę. Wystarczy popatrzeć na reklamy, nie tylko piwa. Wszyscy ciągle się w nich bawią, panuje wieczna fiesta, wieczne lato, wieczna przygoda. Chodzi o wywołanie w widzu wrażenia, że jeśli nie uczestniczy w tym festiwalu konsumpcji, to pozostaje poza nawiasem, nie ma udziału w imprezie, w wyprawie, w tym świecie pięknych kobiet, mężczyzn z zarostem w sam raz i pięknego lata. Cóż, kiedy nawet pogoda jest przecież „dla bogaczy”…

Otóż nie dajmy sobie wmówić, że to, co nas w takich sytuacjach uwiera, to NADwrażliwość czy „PRZEwrażliwość” – bo to zwykła przytomność, która każe nam dostrzegać przesadę i absurd. Kiedy wyjątkowo trudno mi uwierzyć w coś, co widzę lub słyszę – w żywe oczy podawane kłamstwo, negację czy jakąś piramidalną bzdurę wygłaszaną przez polityka, księdza, dziennikarza, reklamodawcę – odruchowo myślę o swoich kulturalnych dziadkach czy pełnym wyważonego dowcipu tacie. Nie ma ich już z nami wiele lat. Co by powiedzieli na to czy tamto? Co by mi doradzali w konkretnych życiowych potyczkach? Obawiam się niestety, że też byliby na nie zbyt retro.

Musimy radzić sobie same. „Niech żywi nie tracą nadziei…”.

Twoja P.

