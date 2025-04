5 z 10

Zbigniew Wodecki (6 maja 1950 - 22 maja 2017)

Zbigniew Wodecki urodził się 6 maja 1950 roku w Krakowie. W trakcie ponad 40-letniej pracy artystycznej wydał 11 płyt. Współpracował m.in. z Piwnicą Pod Baranami, grupą Anawa, Ewą Demarczyk czy ostatnio zespołem Mitch&Mitch. Grał na skrzypcach, trąbce i fortepianie. Jego największe przeboje to Chałupy Welcome to, Pszczółka Maja, Zacznij od Bacha. Kiedy wydał pierwszy krążek (1976: A Space Odyssey), przeszedł on bez echa, a niedawno pokrył się złotem. To dodało mu skrzydeł. Jego słuchacze wierzyli, że zagra jeszcze niejeden koncert. Prywatnie był mężem Krystyny i ojcem trójki dzieci, Joanny, Katarzyny i Pawła.