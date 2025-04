Czy zdarzyło ci się widzieć psa, który jest niemal identyczny, jak jego właściciel? A może sama masz takiego pupila, który do złudzenia swoim wyglądem i zachowaniem przypomina ciebie? Jak się okazuje, nie ma w tym nic dziwnego. Badacze potwierdzili już, że wielu ludzi decyduje się na czworonoga, podobnego do siebie.

Poznaj historię niezwykłej przyjaźni dwóch psów



Relacja z psem to wyjątkowa rzecz. To nie tylko zwierzę, które trzymamy w domu. Wielu właścicieli uważa je wręcz za członków rodziny lub bliskich przyjaciół. Nawet ci, którzy nie podchodzą do swoich pupili w taki sposób, traktują ich jednak jako bliskich towarzyszy. Chciałam więc sprawdzić, czy wybierają ich tak samo, jak robią to np. ze znajomymi.

– Borbala Turcsan