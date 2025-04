Poznajcie Retrievera Louboutinę, która przechadzając się po ulicach Nowego Jorku, przytula przypadkowych przechodniów. Jej właściciel 45-letni Fernandez-Chavez mówi, że to nie jest zwykły spacer. Nazywa go "Spacerem z przytulaniem". Czworonóg nie raz poprawił już humor smutnym przechodniom, wywołując na ich twarzach szczery uśmiech.

Reklama

Poznaj historię niezwykłej przyjaźni 2 psów

Właściciel wspomina, że Louboutina najpierw zaczęła przytulać się do niego. Potem do jego przyjaciół i nieznanych przechodniów. To właśnie wtedy Fernandez-Chavez zrozumiał, że jego zwierzęca przyjaciółka jest niezwykle empatyczna i może uszczęśliwiać wielu ludzi. Chciałabyś ją spotkać na ulicy?

Niezwykła przyjaźń psa ze schroniska z dzieckiem poruszyła miliony internautów