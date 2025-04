Po przyjściu na świat małe szczenięta nic nie widzą, nie słyszą i mają ogromne kłopoty z poruszaniem się. Jednak wystarczy jeden rok, by z małego szczeniaczka wyrósł całkiem duży, dorosły pies. Dla jednych to powód do radości, bo widok tak szybko rozwijającego się zwierzątka napawa optymizmem. Ale oprócz takich, są i ci, którzy nie raz nie są w stanie zaakceptować faktu, że ich mały piesek zajmuje coraz więcej miejsca, więcej je, chce biegać i robi się głośny. To dlatego już przed zakupem zwierzaka należy zastanowić się, czy zależy ci bardziej na małej maskotce do przytulania, czy odpowiedzialnej opiece nad żywą istotą (o czym wielu właścicieli zapomina).

Reklama

Ten pies to lek na wszelkie zło. Zobaczcie, jak przytula się do przechodniów na ulicy!

Reklama

Zobacz, jaką piękna przeminę przechodzą małe szczeniaczki, zamieniając się w dorosłego czworonoga.