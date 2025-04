Trwająca pandemia koronawirusa całkowicie zmieniła tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Musimy zrezygnować ze spotkań w licznym, rodzinnym gronie. Możemy też zapomnieć o świątecznych i sylwestrowych wyjazdach. Z uwagi na obostrzenia wprowadzone przez rząd, zarówno w każdy świąteczny dzień, jak i w ostatni wieczór roku, możemy gościć w swoim domu maksymalnie 5 osób.

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób rząd zamierza sprawdzać, czy Polacy stosują się do limitu gości. Czy policja będzie mogła wejść do naszych domów, by dokonać kontroli?

W rozmowie z TVN24 mecenas Zbigniew Roman potwierdził, że taka sytuacja jest możliwa i uwarunkowana prawnie przez rozporządzenie rządowe.

Jestem w stanie to sobie wyobrazić. Jeżeli by się okazało, że nagle ktoś organizuje przyjęcia albo wystawne święta i sąsiad zawiadomi organa ścigania, to wyobrażam sobie sytuację, że patrol interweniujący policji przyjdzie i będzie starał się to sprawdzić

- wyjaśnił prawnik