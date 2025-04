Sklepy spożywcze mają wydłużone godziny otwarcia po to, by obsłużyć więcej klientów. W sklepach obowiązuje limit osób - dla sklepów wielkopowierzchniowych jest to 1 osoba na 15m2, dla małych sklepów - maksymalnie 4 osoby na 1 kasę.

Zwiększyć bezpieczeństwo osób starszych, a więc tych najbardziej narażonych na poważne konsekwencje COVID-19, mają tzw. godziny dla seniorów. Obowiązują w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 10:00 do 12:00. Są jednak pewne wyjątki od tej zasady. Jakie?

Apteki i stacje paliw czynne dla wszystkich

Trudno oczekiwać, by kierowca, który musi zatankować samochód w godzinach między 10:00 a 12:00, i który ma mniej niż 65 lat, oczekiwał przez 2 godziny na obsłużenie. Godziny dla seniorów nie obowiązują na stacjach paliw.

Od 20 kwietnia, zgodnie z rozporządzeniem, przy jednym stanowisku kasowym mogą przebywać 4 osoby (oczywiście z zachowaniem odstępu oraz dopełnieniem obowiązku zakrywania nosa, ust i noszenia rękawiczek).

Także osoby pracujące na stacji paliw są zobowiązane do dezynfekcji stanowisk kasowych lub stanowisk obsługi raz na godzinę, a sprzedawcy muszą mieć zakryte usta i nos.

W czasie tzw. godzin dla seniorów także apteki będą mogły obsłużyć klientów, dla których nieotrzymanie leku na czas może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia:

Jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia. - czytamy w treści rozporządzenia.

Nie oznacza to więc, że - mając mniej niż 65 lat - możesz wybrać się do apteki, jeśli nie jest to pilna potrzeba. W takim przypadku farmaceuta obsłuży cię przed 10:00 lub po 12:00.

