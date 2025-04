Dezynfekcja powierzchni jest ważna nie tylko wtedy, gdy masz w domu małe dziecko. Oto 9 najbrudniejszych przedmiotów w domu, które wymagają częstszego czyszczenia.

Podajemy przepis na płyn dezynfekujący domowej roboty. Stężenie płynu jest wystarczające do tego, by zniszczyć koronawirusa.

Składniki:

600 ml spirytusu,

2 ml olejku lawendowego,

5 ml olejku tymiankowego (1 łyżeczka)

6 ml olejku z drzewa herbacianego.

Przygotowanie:

Spirytus i wszystkie olejki wlej do dużej butelki plastikowej. Wymieszaj dokładnie wstrząsając kilkakrotnie butelką. Aby używanie domowego płynu do dezynfekcji było wygodniejsze, przelej go do pojemnika z atomizerem. Jeśli nie masz specjalnej butelki skorzystaj z pojemnika po płynie do mycia szyb.

Składniki:

500 ml octu,

400 ml wody,

50 ml wody utlenionej.

Przygotowanie:

Wymieszaj wszystkie składniki ze sobą. Pamiętaj, że ocet nie jest odpowiedni to stosowania na wszystkich powierzchniach. Może nim uszkodzić np. kamień. Nie czyść nim marmurowego blatu ani gałek do mebli.

Płyn do dezynfekcji przyda ci się nie tylko do czyszczenia toalety. W okresie walki z koronawirusem stosuj go do wielu różnych powierzchni. Płynem czyść szczególnie:

klamki,

klucze do domu i do samochodu,

kierownicę samochodu (upewnij się, że jej nie uszkodzi!),

włączniki światła,

monety.

Dezynfekcja powierzchni takich jak bateria kuchenna czy łazienkowa też jest ważne, ale tutaj równie skuteczny będzie płyn do czyszczenia łazienki, który z pewnością masz w domu.

Do dezynfekowania rąk poza domem warto mieć przy sobie żel antybakteryjny. Jeśli nie zdążyłaś go kupić zobacz nasz przepis na żel antybakteryjny.

