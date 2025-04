Zabrudzony pilot do telewizora to nie tylko siedlisko bakterii. Jeśli pod klawiaturę dostanie się kurz, lub pilot zostanie przypadkowo zalany napojem, może nawet działać niewłaściwie.

Odbiornik telewizyjny przestanie reagować na zdalne przełączanie między kanałami. Przed przystąpieniem do czyszczenia pilota wyjmij baterie.

Czyszczenie pilota spirytusem to z reguły bezpieczny sposób. Jeśli posiadasz nieoryginalnego pilota zachowaj jednak ostrożność, czyszcząc gumowe klawisze. Pod wpływem działania alkoholu farba niskiej jakości może się zetrzeć.

Aby wyczyścić pilota spirytusem, przygotuj:

nieużywaną szczoteczkę do zębów,

30 ml spirytusu,

30 ml wody,

ściereczkę z mikrofibry

patyczek kosmetyczny,

pojemnik z atomizerem.

Zacznij od wyjęcia baterii z pilota. Następnie za pomocą szczoteczki do zębów (na sucho) wymieć okruchy i większe nieczystości, znajdujące się w zakamarkach przy klawiszach.

Spirytus wymieszaj z wodą i spryskaj nim patyczek kosmetyczny. Za jego pomocą dotrzesz w takie miejsca jak łączenia plastiku - wyczyść je.

Następnie spryskaj ściereczkę z mikrofibry i przetrzyj nią wszystkie klawisze i pozostałe miejsca.

Taki sposób czyszczenia mógłby okazać się niebezpieczny dla urządzeń z wyświetlaczem, dlatego np. do czyszczenia smartfona lepiej użyć alkoholu izopropylowego lub specjalnego środka.

Czyszczenie pilota do telewizora spirytusem jest bezpieczne dla elektroniki, nawet, jeśli niewielka ilość spirytusu dostanie się do środka, nie uszkodzi urządzenia.

Z pewnością masz w domu zwykły ocet spirytusowy. Zastosowanie octu do czyszczenia domowych sprzętów i powierzchni jest tanie, a przy tym uniwersalne.

Przygotuj:

patyczki kosmetyczne,

wykałaczki,

około 30 ml octu,

około 60 ml wody,

ściereczkę.

Wyjmij baterie. Wodę i ocet wymieszaj w miseczce, zamocz w roztworze patyczek kosmetyczny (odciśnij z nadmiaru płynu). Wyczyść nim przestrzenie między przyciskami.

Następnie użyj suchych wykałaczek i za ich pomocą wyjmij brud, który zebrał się przy klawiszach. Tak samo wyczyść miejsce, w którym schodzą się plastikowe części.

Ściereczkę namocz w wodzie z octem i delikatnie przemyj całego pilota. Odłóż, aż całkowicie wyschnie (najlepiej na 2-3 godziny).

Przygotuj:

mydło,

wodę,

wykałaczki,

suchą ściereczkę.

Do czyszczenia pilota możesz wykorzystać zarówno mydło w kostce, jak i to płynne. Rozrób je z wodą i namocz w tym roztworze ściereczkę.

Po wyjęciu baterii, za pomocą wykałaczki wyczyść szczeliny przy klawiszach. Następnie ściereczką namoczoną w wodzie z mydłem przetrzyj pilota i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Staraj się, by ściereczka była tylko lekko wilgotna - w przeciwnym razie woda dostanie się do środka, a to może uszkodzić urządzenie.

