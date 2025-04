Od 20 kwietnia br. lasy, parki i bulwary są ponownie otwarte dla spacerowiczów. W miejscach publicznych (poza lasami) musimy zakrywać usta i nos, jest tylko kilka sytuacji, kiedy można zdjąć maseczkę ochronną. Przebywanie na świeżym powietrzu jest nie tylko możliwe, lecz także istotne dla zdrowia, dlatego warto z tego przywileju korzystać. Czy jednak nastolatek może wyjść na spacer z psem bez opieki dorosłego?

To zależy, o jakim wieku mowa. W myśl obowiązującego rozporządzenia:

Wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej jest możliwe przemieszczanie się:1) małoletniego – do dnia 19 kwietnia 2020 r.;2) małoletniego do ukończenia 13. roku życia – od dnia 20 kwietna 2020 r. do odwołania.

- czytamy w treści rozporządzenia.