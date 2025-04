Od wielu lat mówi się, że urlop w polskich miejscowościach turystycznych do najtańszych nie należy. Trójmiasto, Władysławowo, Mielno, Zakopane i wiele innych, znanych wczasowiczom miast prezentuje ceny, które dla przeciętnego Polaka mogą okazać się zdecydowanie za wysokie. Tym razem pod lupę bierzemy Zakopane, które zdaniem turystów i nie tylko jest jednym z najdroższych miejsc w czasie wakacji.

Ceny wakacyjne w Zakopanem

Z analizy opublikowanej przez portal „Gazeta.pl” wynika, że noclegi w Zakopanem w czasie tegorocznych ferii zimowych i ubiegłorocznych wakacji były droższe niż w Barcelonie, Rzymie, a nawet izraelskim Ejlacie, uznawanym za jednej z najdroższych kurortów.

Według wyceny, noclegi w hotelach 3- i 4-gwiazdkowych w zimowej stolicy Polski podczas sezonów urlopowych, były najdroższe w kraju. Średnio za noc w pokoju dwuosobowym trzeba było zapłacić aż 469 złotych. To niemal dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie w Warszawie, gdzie noc w hotelu o podobnym standardzie kosztuje średnio 236 zł za pokój dla dwóch osób.

Do najtańszych nie należą także posiłki i rozrywki w górskim mieście. W sieci można znaleźć dziesiątki wypowiedzi turystów, którzy informują, że za obiad w góralskiej karczmie trzeba zapłacić od 50 do 100 zł za osobę. Jeśli mamy ochotę na niewielką przekąskę w postaci grillowanego oscypka z żurawiną i boczkiem, musimy liczyć się z wydatkiem rzędu ok. 10-15 zł za jeden serek.

A co z rozrywką i atrakcjami turystycznymi? Wjazd na Kasprowy Wierch kolejką linową to koszt 89 zł od osoby dorosłej i 75 zł od dziecka. Na Gubałówkę wybierzemy się z kolei za 21 zł.

Turyści w mediach społecznościowych narzekają również na złe podejście górali do klienta, tłumy, wszechobecny kicz dostępny na straganach i nie najwyższą jakość powietrza, na którą liczymy jadąc w góry.

Trzeba być chorym, żeby jechać na urlop do Zakopanego. To najgorsze miasto, jakie znam. Tatry byłyby piękniejsze bez Zakopanego - można przeczytać komentarz jednego z internautów

Polacy jeżdżący do Zakopanego, nie omieszkali też wytknąć miejscowym nieodpowiedniego podejścia do przyjezdnych. Wiele osób zarzuca góralom, że zależy im tylko na tym, aby jak najwięcej zarobić.

Polskie góry, polskie morze? Unikam jak tylko mogę. Drogo, DROGO! Nastawienie na wydojenie turysty z kasy do cna - pisze jedna z internautek

Wybieracie się w tym roku na urlop w góry? Zdradźcie, czy postawicie na Zakopane, czy może wybierzecie inną miejscowość.

