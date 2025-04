Pokochaj komfort sportowych butów, postaw na dziewczęcy urok oryginalnych balerin lub zrób wrażenie decydując się na buty w męskim stylu!

Wiązane baleriny

Łączą w sobie subtelność baletowych pointów i wyrazistość rzymskich sandałów. Doskonale prezentują się z romantycznymi sukienkami, ale ciekawie wyglądają też w zestawieniu z dżinsowymi boyfriendami o długości 7/8.

Oksfordki

Fason zapożyczony z klasycznych męskich panfofli, ale wykończenie jest już typowo kobiece. Sznurowane półbuty mają teraz subtelne, pudrowe kolory, lakierowaną lub oryginalnie tłoczoną skórę. Idealne do spodni cygaretek lub nadal modnych culottes.

Adidasy

Niegdyś zestawienie nie do pomyślenia, teraz – bardzo modne – mowa o sportowych butach noszonych do garniturów czy ołówkowych spódnic. Dla mniej odważnych: z dżinsami i koszulową bluzką lub ze spódnicą do kostek i swetrem.

Slippersy na gumie

Biała guma ciągle na topie! Dzięki niej buty nabierają sportowego charakteru, a jednocześnie nie tracą na delikatności. W zależności od koloru i materiału z którego są zrobione, slippersy mogą być eleganckie i sportowe – ale zawsze wygodne!

Anna Mietelska