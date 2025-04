4 rodzaje butów na obcasie:

Buty na obcasie to hit każdego sezonu. Dowiedz się, jakie obcasy powinnaś wybrać, by czuć się komfortowo i świetnie wyglądać! A może spodobają Ci się czółenka damskie?

Szpilki

Po burzliwych dziejach, kiedy to w XVII wieku wysokość obcasów kobiet regulowały uchwały, w latach 50. XX. wieku na modowy piedestał wyniósł je Christian Dior. Od tego czasu nie ma chyba kobiety, która w szafie nie miałaby choć pary szpilek. Klasyczne pasują praktycznie do każdej sylwetki i można je nosić od dżinsów do balowej sukni. Te na cieniutkim obcasie będą lepsze na wieczór i dla kobiet o szczupłej figurze.

7 zasad zdrowego noszenia szpilek

Kaczuszki

Powoli, nieśmiało wraca moda sprzed dwudziestu lat na te cienkie, niskie obcasy. Kaczuszki nie pomogą specjalnie w wysmuklaniu nóg, ale sprawią, że sylwetka nabierze dziewczęcego uroku. Ponieważ obcas jest cienki, niewskazany jest przy ciężkiej sylwetce. Wzorując się na Audrey Hepburn można je nosić do małej czarnej lub – jak Michele Obama – do barwnych letnich sukienek czy prostych spodni.

Jak nosić niskie obcasy?

Koturny

Ich historia sięga starożytnej Grecji, ale spopularyzowane zostały w okresie "dzieci kwiatów". To jedne z najwygodniejszych rodzajów obcasów, noszą je czasem: w odważnej wersji – Monika Olejnik, w spokojniejszej – pani prezydentowa Komorowska. Delikatne koturny dobrze wyglądają nawet na cięższych nogach, ale te na platformie zarezerwowane są dla szczupłych. Pasują do większości strojów: i do pracy i na wyjście.

10 modeli butów, które będą modne wiosną i latem

Słupki

W latach 40. buty na słupku z paseczkami tworzącymi literę V u góry nosiła każda elegantka. Teraz w modzie są przede wszystkim proste czółenka lub masywne sandały w stylu lat 60. (ulubione buty Małgorzaty Kożuchowskiej). Pantofle na słupku są wprost stworzone dla kobiet o masywnych nogach lub grubych kostkach. Tego rodzaje buty na obcasie pasują do strojów w stylu retro i klasycznych kompletów do pracy.

