Jak dobrać buty do spódnicy - Porady stylisty

Jakie buty pasują do spódnicy? Poznaj zasady łączenia różnych długości spódnic i fasonu obuwia. Styliści podpowiadają, by płaskich butów nie nosić do zbyt efektownych spódnic. W duecie ze spódnicą mini świetnie będą wyglądać szpilki bądź eleganckie buty na grubej podeszwie. Zainspiruj się.