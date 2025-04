Krzysztof Jackowski to jeden z najsłynniejszych polskich jasnowidzów, który od lat dzieli się z Polakami swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości. Chociaż sławę zyskał dzięki współpracy z policją i detektywami przy sprawach kryminalnych, od pewnego czasu przeniósł swoją działalność na YouTube, gdzie publikuje video z przepowiedniami i odpowiada na pytania widzów.

Tym razem „medium z Człuchowa” podzieliło się swoimi przeczuciami, dotyczącymi zbliżającego się wielkimi krokami roku 2021. Jego słowa nazwano w sieci „kolorową przepowiednią”, ponieważ Jackowski odwołuje się tam do dwóch pojęć: „białego poniedziałku” i „czerwonej granicy”. Co oznaczają?

Ja to nazwałem to biały poniedziałek”. Nie chodzi tu o śnieg. Puste ulice mi się kojarzą, kompletnie puste miasta, lub miasto. Widzę duże miasto, które jest kompletnie pustym miastem. Raptem dzieje się coś, że miasto jest puste. Nie wiem, z czym to wiązać. To poczułem. Kojarzy mi się kompletnie pusta ulica, jakby nikomu nie wolno było być na ulicach, czasem bardzo szybko przejdzie samochód, jakby pilnował porządku. Co to by musiało się stać, żeby nikomu nie można było wyjść z domu. Mam wrażenie, ze to jest w Polsce

Co z kolei jasnowidz rozumie przez „czerwoną granicę”? Jackowski przekonuje, że dotyczy ona nie Polski, a raczej Bliskiego Wschodu, na którym kumulują się napięcia militarne, mogące doprowadzić do konfliktu.

Raptem zdarzy się coś, co sprawi duży pośpiech i przestraszenie. Będzie po to, by wzmóc większą dyscyplinę. Ten spokój teraz, takie uspokojenie, zostanie przerwane nagłym szarpnięciem. Stanie się coś takiego, że nawet jeżeli teraz mamy wybór, to przez to, co się będzie działo, nagle ten wybór będzie mniejszy. Czerwona granica została określona i jest wielka cisza przed czerwoną granicą. Jakby ta granica cały czas istniała, ale była nieaktywna. Ta granica to kres sytuacji obecnej i do tej sytuacji obecnej dołączenie czegoś drugiego, co spotęguje to, co się teraz się dzieje, a nie ma związku z zarazą

- podsumował Jackowski