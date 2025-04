Jednym z założeń programu 500+ było zachęcenie Polaków do zakładania lub powiększenia rodziny. Niestety w tym przypadku okazał się on niewypałem. W 2019 roku przyrost naturalny był nie tylko ujemny, ale przede wszystkim najniższy od czasów II wojny światowej.

Ministerstwo Rodziny prowadzi rozmowy nad kolejnymi sposobami na odbudowę państwa przez zwiększenie przyrostu naturalnego. Nowa Strategia Demograficzna ma przede wszystkim wskazać kierunki, które będą wspierać młode rodziny, a przez to zachęci młodych ludzi do posiadania dzieci.

Premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka

Jednym z pomysłów, który w tym momencie przedyskutowuje resort jest premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka. Ma być ona zachętą dla młodych osób. Sytuacja w Polsce jest coraz poważniejsza - już w 2019 roku na świat przyszło 13 tysięcy dzieci mniej niż w roku ubiegłym.

Propozycja tzw. premii za urodzenie drugiego dziecka mającej stanowić zachętę dla rodziców do podejmowania decyzji o posiadaniu kolejnych dzieci również jest rozpatrywana - wyjaśnia rzecznik MRiPS w interpelacji poselskiej.

Ministerstwo podczas tworzenia strategii postawiło przed sobą 3 najważniejsze zadania: „zmniejszenie barier do posiadania dzieci, zwiększenie idealnej wielkości rodziny oraz zmniejszenie skali odkładania urodzin w czasie”. To samo zadanie miało jednak spełnić świadczenie 500+.

Pomysł na premię za urodzenie drugiego dziecka wywołał sporo negatywnych odczuć - po pierwsze, w obliczu kryzysu trudno mówić o tym, by kolejne świadczenia finansowe były dobrym pomysłem. Po drugie, już 500+ nie przyczyniło się w żaden sposób do zwiększenia dzietności, ludzie zastanawiają się więc, dlaczego kolejne premie i pieniądze miałyby to zrobić.

