Beata Pawlikowska to kobieta wyjątkowa. I ma wiele do powiedzenia! Nie tylko o egzotycznych podróżach, z których odbywania słynie, lecz także o nas samych. Wszystko, co dzieje się wokół nas i "wszystko, o czym pomyślisz, co robisz, co zależy od ciebie – to wszystko jesteś ty" - mówi Beata.

"Wszystko zależy od ciebie. Uwierz"

Wszystko zaczyna się w twojej duszy. Wszystko. Twoja teraźniejszość i twoja przyszłość. To jak się czujesz, ile masz siły, jakich masz przyjaciół i jak wyglądają twoje relacje z rodziną. Także to czy jesteś zdrowy albo na co chorujesz. To jaką masz pracę i to, jak cię traktuje w niej szef. To co zdarzy się jutro i to, czy spotka cię coś nieprawdopodobnie pięknego. Wszystko zależy od tego jakie myśli nosisz we własnej duszy, ponieważ to od nich zależy twoje samopoczucie, a w konsekwencji od nich zależą też decyzje, jakie podejmujesz oraz ich konsekwencje.

Wiem co powiesz. Że przecież zawsze się starasz i chcesz dobrze, a wcale ci tak nie wychodzi, i choćbyś nawet stanął na głowie, to przecież nie masz wpływu na to jak odnoszą się do ciebie inni ludzie. Oczywiście. Bo ja wcale nie mówię o twoich chęciach i postanowieniach, czyli o tym, co zależy od świadomej, racjonalnej części twojego mózgu. Wiem, że się starasz i wiem, że ci nie wychodzi, a najfajniejsze jest to, że wiem dlaczego tak jest. Bo doskonale znam to z własnego doświadczenia. Napiszę to powoli i spróbuj to powoli przeczytać, bo to jest najważniejsze i jeśli teraz dobrze mnie zrozumiesz, łatwiej będzie ci zmienić swoje życie. Gotowy?

Uwaga: W pewien sposób istnieją w tobie dwie osoby. Jedna osoba to ty w takiej postaci, jaką doskonale znasz. Ze wszystkimi wadami i zaletami, z określoną fryzurą i kolorem oczu, o danym wzroście i obwodzie w talii. To jest ta osoba, z którą identyfikujesz się na co dzień. Patrzysz na siebie w lustrze i myślisz:

– To jestem ja. To jest ta osoba, która miota się między pragnieniami a wątpliwościami, formułuje decyzje, podpisuje umowy, szuka pracy, wyrusza w podróż, objada się słodyczami, uprawia sport, zdaje egzaminy, zapisuje się na portale społecznościowe, obsługuje komputer, wysyła maile, tęskni, zakochuje się, bierze ślub, zdobywa nagrody, wyznacza sobie cele i robi plany. Realizuje to, co sobie wymarzysz albo postanowisz. To jest ta osoba, która radzi sobie w nieoczekiwanych sytuacjach, stara się przewidzieć niebezpieczeństwa i jakoś się do nich przygotować. Uczy się nowych umiejętności, rozwija swoją świadomość, poszerza wiedzę. Można powiedzieć, że zajmuje się całym twoim życiem. Od snucia marzeń, przez posiadanie pragnień, aż do ich spełniania. Od decydowania jakie kupić buty aż do noszenia ich w drodze do pracy. Od poszukiwania miłości przez pierwszą randkę aż do wspólnego urządzania domu. Wszystko, o czym pomyślisz, co robisz, co zależy od ciebie – to wszystko jesteś ty.

Ta jedna osoba, która w tobie mieszka. No ale zaraz. Jeżeli ta jedna osoba to jest "wszystko", to chyba nie ma już miejsca na jakąś drugą osobę? Tak

myślisz? A czy zastanawiałeś się kiedykolwiek dlaczego lubisz

to, co lubisz?

Dlaczego coś ci się podoba?

Dlaczego niektóre osoby budzą twoją sympatię, a od innych wolisz się trzymać z daleka? Czy zastanawiałeś się dlaczego chcesz tego, o czym

najbardziej marzysz? DLACZEGO? Dlaczego marzysz akurat o tym, a nie o czymś innym? Czy wiesz dlaczego tak jest? Czy wiesz dlaczego pewne decyzje wydają ci się dobre, a inne złe? Czy wiesz dlaczego czasem ogarnia cię niechęć i masz czasem wszystko rzucić? Czy wiesz dlaczego czasem robisz coś, czego nie chcesz zrobić? Albo coś, o czym wiesz, że nie powinieneś tego robić, a jednak coś cię do tego popycha? No i zobacz.

Ta pierwsza osoba w tobie ogarnia wszystko, na co masz wpływ. Podejmowanie decyzji, kreowanie marzeń, wyznaczanie celów, realizowanie zadań.

Ale jest w tobie też druga osoba.

Cicha, ukryta, milcząca. Tak dobrze schowana, że być może nawet nie zdajesz sobie sprawy z jej istnienia. Mieszka głęboko w twojej duszy.

I to ona rządzi twoim umysłem. To ona decyduje o wszystkim co czujesz, o wszystkim co myślisz, o wszystkim co mówisz i o wszystkim co robisz.

Jest czymś w rodzaju głównego komputera, który steruje wszystkimi pomniejszymi komputerami w twoim umyśle.

Wyobraź sobie centrum dowodzenia dużą jednostką. Masz pokój pełen komputerów, sterowników, ekranów, między którymi uwijają się świetnie przeszkoleni dyżurni oficerowie. Ich zadaniem jest kompleksowe i maksymalnie efektywne zarządzanie wszystkimi zasobami jednostki.

Odczytują dane z komputerów, przeprowadzają badania analityczne i jakościowe danych, używają specjalnie zaprojektowanych algorytmów dla obliczania optymalnych konfiguracji dostarczonych zmiennych, bilansują,

modernizują, udoskonalają. Nieustannie, bez odpoczynku, przez cały czas.

To jest twój umysł.

Wydaje ci się, że jesteś totalnie w kontroli nad wszystkim, ponieważ przecież to ty obsługujesz komputery w twojej głowie.

To ty analizujesz, decydujesz, akceptujesz lub odrzucasz. To ty władasz wszystkim, co dociera do ciebie poprzez wzrok, słuch, dotyk albo smak.

Tak ci się wydaje. Ale w rzeczywistości masz tylko dostęp do danych

wyświetlanych na twoich wewnętrznych komputerach. Jesteś jak genialnie przeszkolony naukowiec, który w centrum dowodzenia kompiluje otrzymane bity informacji w celu uzyskania optymalnych rezultatów.

"Moja wewnętrzna moc"

Zmiana sposobu myślenia to najbardziej niesamowite i skuteczne narzędzie do naprawienia swojego życia. Wszystko wtedy się zmienia na lepsze.

