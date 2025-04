Jestem szczęśliwą kobietą. Czuję się spełniona, ale nie dlatego, że zrobiłam

coś wielkiego, co w jakiś sposób odmieniło moje życie. Raczej dlatego, że codziennie znajduję dookoła siebie tyle cudownych, wspaniałych rzeczy, że ciągle się nimi cieszę.

Pierwszym tulipanem na wiosnę. Cudownym ciepłym powiewem wiosennego wiatru. Dobrym jabłkiem. Sokiem wyciśniętym z owoców. Świat mi mówi: kocham cię! Cieszę się z tego, że jestem. Z tego, że mam życie. I z tego, że świadomie opiekuję się moim życiem. Spełniam moje marzenia, robię plany, wymyślam nowe projekty, książki i programy. Żyję codziennie. Codziennie czuję, że żyję. Dbam o to, żeby być wyspana i mądrze, zdrowo nakarmiona. Dbam o to, żeby szukać w życiu dobra. Dbam o to, żeby ćwiczyć pozytywne myślenie.

Czuję się szczęśliwą kobietą. Nie porównuję się z innymi kobietami i nie zastanawiam się nad tym czy istnieje jakiś "wzorzec kobiecości", do którego należy się dopasować.

Wiem z doświadczenia, że każdy człowiek na planecie Ziemia jest trochę inny i może stworzyć swój własny wzorzec, który idealnie pasuje właśnie do niego. Po co miałabym powielać to, co robią inni? Wiem, ja też kiedyś dawałam się zmylić pozorom. Wydawało mi się, że jeżeli ktoś zrobił coś, co przyniosło mu ogromne szczęście, to wystarczy zrobić to samo, żeby też poczuć się szczęśliwym. Ale to tylko iluzja.

Jeżeli słynna aktorka jest przeszczęśliwa dlatego, że wyszła za mąż, to wcale nie znaczy, że ja też będę. Bo przecież ona nie jest szczęśliwa dlatego, że odbył się ślub, a ona jest związana z mężczyzną. Ona jest szczęśliwa dlatego, że jej serce wybrało tego mężczyznę, a ona miała odwagę mu zaufać i podjąć zobowiązanie, że spędzą ze sobą resztę życia we wzajemnym szacunku, przyjaźni i miłości.

Ona jest szczęśliwa dlatego, że umiała posłuchać głosu swojego serca, a potem miała odwagę podążyć za tym głosem. To znaczy, że szczęście nie zależy od tego czy wyjdziesz za mąż, tylko od tego czy jesteś świadoma swoich emocji i pragnień, czyli od tego czy wiesz co czujesz i czy czujesz się wolnym człowiekiem, żeby spełniać swoje marzenia.

Bo być może wcale nie marzysz o wyjściu za mąż. Być może najważniejszą, poruszającą cię rzeczą jest studiowanie biologii lub sztuki. Albo wędrowanie po Himalajach. Albo założenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

To właśnie zrozumiałam. Szczęśliwy jest ten, kto wie czego pragnie i spełnia to dla siebie.

Beata Pawlikowska: Spokojnie zajmuj się tym, co ważne. Nie spiesz, nie ścigaj z innymi