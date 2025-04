Największa brytyjska stacja telewizyjna BBC przygotowała materiał o sytuacji społeczności LGBT+ w Polsce. Dziennikarz Ben Hunte zbierał materiał na ten temat przez wiele miesięcy. Jego głównym celem było zrelacjonowanie, jak żyje się osobom nieheteronormatywnym w naszym kraju. Wnioski nie są optymistyczne.

Reklama

Polska najgorszym krajem w UE dla osób LGBT+ według BBC

W reportażu BBC Polska została brutalnie określona najgorszym krajem Unii Europejskiej pod względem poszanowania praw społeczności LGBT+. Całość programu można obejrzeć w serwisie YouTube.

Hunte w swoim materiale zwrócił uwagę przede wszystkim na kontrowersyjne wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, który uważa, że osoby LGBT+ to ideologia, a nie ludzie oraz na wprowadzenie na terenie całego kraju „stref wolnych od LGBT+”. Obejmują one już 1/3 powierzchni Polski, co dla obcokrajowców, ale też większości naszych rodaków jest nie do pomyślenia.

Potwierdzają to rozmowy dziennikarza stacji z Polakami, którzy walczą prawa osób o odmiennej seksualności w różnego rodzaju paradach czy marszach równości.

Na marszu równości w Lublinie ludzie rzucali w nas kamieniami. Z kolei na innym wydarzeniu w tej samej koncepcji przeciwnicy marszu podłożyli blisko nas materiały wybuchowe - mówi w materiale jeden z rozmówców dziennikarza.

W materiale poruszono również temat zamieszek, jakie miały miejsce na paradzie równości w Białymstoku, gdzie w stronę osób LGBT+ rzucano kamieniami, stosowano gaz pieprzowy i wykrzykiwano wyzwiska.

Bardzo mocne słowa padły w reportażu z ust kobiety, która kilka lat temu wyjechała z Polski, jednak zdecydowała się wrócić. Skierowała swoje słowa do młodych osób mieszkających nadal w tym kraju.

Cztery lata temu wróciłam do Polski i jestem z tego powodu zła na siebie. Jeśli mogę coś polecić młodym ludziom, uciekajcie stąd. Tutaj nie będzie już lepiej, będzie tylko gorzej - słyszymy.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z Polski i ze świata:

Koronawirus wymknął się spod kontroli? Profesor Simon potwierdza, że musimy być gotowi na najgorsze

Minister Edukacji Narodowej potwierdza domysły rodziców. "Zdalna nauka w szkole nie zniknie"

Andrzej Duda nie popiera obowiązkowych szczepień? "Ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę"

Nie wszyscy rodzice mogą składać wnioski o 300+. Zobacz, kto może ubiegać się o pieniądze