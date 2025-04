W sobotę, 10 grudnia, od 10.00 do 14.00 na Warszawiaków czekają pracownicy miasta. W jakim celu? Chcą zabrać od nich śmieci i podarować... drzewko choinkowe w doniczce! Szczegóły niżej.

Ci, którzy odwiedzą stacjonarne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszawie, mogą liczyć na świąteczne drzewka. W zamian za przyniesiony m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (stare telefony komórkowe, zepsute AGD i RTV) otrzymają świąteczne choinki w doniczkach. Zeszłoroczna edycja zaskoczyła władze stolicy skutecznością.

Oddaj śmieci, dostaniesz choinkę

Każdy z nas trzyma w szufladach, piwnicach i na strychach stary, nieużywany sprzęt. Często są to sentymentalne pamiątki, a czasem... dowody na lenistwo. Ile komórek miałaś w swoim życiu? Ile razy je wymieniałaś i co zrobiłaś z porzuconymi telefonami? Mało kto z nas przekazuje taki sprzęt na zbiórki elektrośmieci, a to jedyne słuszne miejsce na nieużywaną już elektronikę. Dla dobra planety i... w szczytnym celu, tak jak rok temu!

- Podczas ostatniej edycji Świątecznej Eko Pomocy, organizowanej w 2015 roku, przekazaliśmy z zamian za ponad 20 tysięcy kilogramów odpadów prawie 4 tysiące choinek w doniczkach. Cały dochód z akcji, przeznaczony został na odbudowę przedszkola dla dzieci na Filipinach. Przedszkole uległo zniszczeniu przez tajfun Sendong na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia 2011 r. - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Zyskujesz podwójnie

Akcja Warszawy to okazja do włączenia się w akcję charytatywną. Cały dochód z niej przeznaczony zostanie na wsparcie Fundacji Muzyczni Czarodzieje, której podstawą jest praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Suwalskiej 11 w Warszawie.

Gdzie przynieść sprzęt elektryczny?

Miasto zaprasza mieszkańców do jednego z dwóch stołecznych PSZOK-ów (przy ul. Zawodzie 16 na Mokotowie oraz przy ul. Płytowej 1 na Białołęce). Podczas wydarzenia rozdawane będą zarówno mniejsze jak i większe choinki w doniczkach w zależności od wielkości i ilości przyniesionych odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, szkła opakowaniowego, plastiku, metalu i papieru.

fot. UM Warszawa

