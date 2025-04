Świerk pospolity

- Świerk pospolity, ścięty, w warunkach domowych wytrzyma do dwóch tygodni, ale gubi igły, najlepiej zastosować stojak, gdzie można nalać wody, wtedy dłużej będzie się trzymać – radzi florysta Paweł Siedlecki. Cena świerka pospolitego wynosi od 60 do 150zł, w zależności od wysokości. Natomiast świerk w donicy możemy kupić już od 50 zł.

Jodła

- Najlepszą inwestycją w drzewko choinkowe jest jodła kaukaska - nie gubi igieł i jest dużo trwalsza niż świerk pospolity. Igły przysychają, przybierają srebrzysty kolor, ale nie opadają. Są to bardzo trwałe drzewka, mogą postać nawet do lutego (w optymalnej temperaturze, czyli 20- 22 stopnie Celsjusza) - dodaje P. Siedlecki. Jodły można nabyć od ok. 100 zł. (120-150cm), 2 metrowe drzewko kosztować będzie od 150 do 200 zł., natomiast 6-metrowe kosztuje nawet 2 tys. Cena rośliny w donicy wynosi od 100 zł .wzwyż, zależnie od wysokości.

Sosna

Sosna na drzewko choinkowe zupełnie się nie nadaje. - Sosna to kiepski pomysł, przede wszystkim ma rzadkie gałązki – tłumaczy P. Siedlecki. W przypadku tego drzewa, najlepiej sprawdzają się jego gałęzie, z których można zrobić przepiękny stroik świąteczny. Jej zaletą jest również to, że napełnia cały dom pięknym zapachem, a wadą, że również gubi igły.

Cyprys

Cyprys to drzewko, zdawać by się mogło, dość nietypowe jako choinka. Okazuje się jednak, że zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Jest dość niskie, osiąga od 20 do 25 cm. Cyprys najlepiej jest hodować samemu przez cały rok, a w Boże Narodzenie wykorzystać je jako drzewko świąteczne.

Jak pielęgnować drzewko w donicy?

Jeśli decydujemy się na drzewko świąteczne w donicy, musimy mieć świadomość, że najczęściej są to drzewka z uszkodzonymi korzeniami. Co powoduje, że drzewko bardzo szybko usycha. - Rośliny są bardzo słabo ukorzenione i żeby przetrwało do lata trzeba je bardzo często podlewać. Wówczas najlepiej przesadzić je do dużej drewnianej donicy. Drzewko najlepiej próbować wysadzić w ogrodzie latem, kiedy wśród roślin trwa okres wegetacji. Istnieje jednak tylko 50 proc. szans, że takie drzewko się przyjmie – tłumaczy florysta.

Najlepiej drzewko wyhodować samemu. Jeśli chcemy zainwestować w drzewko balkonowe w donicy, najlepiej jest to wcześniej zaplanować. Najkorzystniej jest kupić je wiosną, kiedy to rośliny rozpoczynają okres wegetacyjny. Jeśli roślina od początku hodowana jest w warunkach „donicowych”, jest przyzwyczajona do ograniczonego rozrostu korzeni. Jeśli jednak drzewko kupimy zimą należy pamiętać o tym, by na wiosnę przesądzić je do większej donicy. Zimą natomiast trzeba stwarzać roślinom warunki jak najbardziej naturalne. Zima to dla nich czas spoczynku, dlatego trzeba uważać, żeby nasza choinka nie zaczęła rosnąć. Zanim zdecydujemy się wystawić drzewko na zewnątrz, trzeba przez kilka dni trzymać je w nasłonecznionym pomieszczeniu w temperaturze kilka stopni powyżej zera.