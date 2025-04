1. Kiedy po raz ostatni skosić trawnik?



Jeśli pogoda na to pozwala, trawę warto kosić aż do końca października. Wysokość koszenia ustawiamy na 4 cm. Jeśli nie skosimy trawy lub pozostawimy ją zbyt wysoką, to gdy spadnie śnieg, przygniecie źdźbła do ziemi i murawa zacznie gnić. Z kolei zbyt niska trawa narażona jest na przemarznięcie. Skoszoną trawę trzeba bardzo starannie wygrabić.

2. Jak zbierać nasiona?



Nadają się tylko te pozyskane ze zdrowych roślin. Powinny być w pełni dojrzałe, bo tylko wtedy wykiełkują. Warto wiedzieć, że najbardziej wartościowe nasiona znajdują się na pędach, które zakwitły jako pierwsze. Po zbiorze najlepiej pozostawić je na kilka dni, aby jeszcze lepiej dojrzały, a potem przesiać przez sito. Oczyszczone i dobrze wysuszone pakujemy do papierowych torebek, opisujemy. Przechowujemy w suchym, przewiewnym miejscu w temp. 5-10 st. C.

3. Czy o tej porze trzeba zwalczać chwasty?



Wiele osób zapomina, że chwasty jesienią znów zyskują świetną kondycję. Nie wolno zapominać o odchwaszczaniu rabat, bo jeśli teraz zwalczymy chwasty rośliny nie będą musiały z nimi konkurować, zyskają lepszą kondycję przed nadchodzącą zimą. Szczególnie warto usuwać te chwasty, które pojawiają się wczesną wiosną, jak mniszek, gwiazdnica, jasnota, dzikie bodziszki.

4. Jakie warzywa teraz posiać?



W rejonach, w których szybciej nadchodzi wiosna można posiać pietruszkę (korzeniową i naciową), marchew i koper. Grządki warto przygotować już teraz (odchwaścić, wyznaczyć rzędy) ale z wysiewem nasion lepiej poczekać do czasu, gdy temperatura znacząco spadnie do kilku stopni (listopad, początek grudnia). Nasiona nie powinny bowiem wzejść przed nastaniem zimy. W drugiej połowie października można jeszcze posadzić do gruntu cebulę dymkę, ząbki czosnku ozimego, sadzonki rabarbaru.

5. Do kiedy sadzić cebulki tulipanów i innych wiosennych kwiatów?



Większość roślin cebulowych sadzimy we wrześniu i październiku. We wrześniu lepiej posadzić cebulice, hiacynty, narcyzy, przebiśniegi, szachownice, w październiku można umieszczać w ziemi czosnki ozdobne, krokusy, szafirki, tulipany. Zalecanych terminów sadzenia nie powinno się opóźniać, bo wraz z upływem czasu wyziębia się ziemia i cebulki trudniej się ukorzeniają. Sadzimy je na głębokość odpowiadającą ich trzykrotnej wysokości, a na glebach piaszczystych nieco głębiej.

6. Gdzie rozwiesić domki dla owadów?



Warto je zakładać, bo pomagają pożytecznym owadom przetrwać. W tego rodzaju konstrukcjach znajdą schronienie pszczoły samotnice i inne owady, które zapylają rośliny w naszych ogródkach. Domki najlepiej zawiesić pod daszkiem garażu, szopy na narzędzia, altanki, w takim miejscu, gdzie nie zmoczy ich deszcz. Miejsce powinno być słoneczne od strony południowej, południowo-wschodniej lub południowo-zachodniej. Wysokość, na jakiej zawiesimy domek nie ma znaczenia.

7. Czy okrywać byliny?



Większość bylin to gatunki wytrzymałe na mróz. Mroźne, bezśnieżne zimy są groźne dla wrażliwszych roślin i te warto okryć. Należą do nich m.in: odętka wirginijska, trawy rabatowe, płomyki szydlaste. Osłaniamy je dopiero wtedy, gdy wystąpią kilkustopniowe mrozy.

8. Jak rozmnożyć byliny?



Można to robić na wiele sposobów, jednak najprostszą metodą jest podział. Pod koniec lata i na początku jesieni dzielimy byliny, które kwitną wiosną, m.in bodziszki wielkopłatkowe, dzwonki, gęsiówkę kaukaską, goździki pierzaste, kosaćce, floksy, żagwiny ogrodowe. Roślinę, którą chcemy podzielić należy wykopać z dużą bryłą ziemi, przeciąć ją szpadlem lub nożem na mniejsze części i od razu posadzić na stałe miejsce. Warto też skrócić o połowę część nadziemną. Ogranicza to parowanie wody z liści i ułatwia ukorzenianie się świeżo podzielonych roślin.

9. Czym o tej porze nawieźć rabaty?



Jesień to najlepsza pora na rozłożenie kompostu. Warto to zrobić zarówno na rabatach bylinowych, w warzywniku, a także pod drzewkami owocowymi.To bezpieczny nawóz, który dostarcza roślinom cennych składników pokarmowych. Poprawia także strukturę gleby i dostarcza jej próchnicy.

Małgorzata Świgoń