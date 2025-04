Królem wszystkich cebulowych jest tulipan – od XVII wieku ukochany kwiat Holendrów, a od kilkudziesięciu również nasz. Jeszcze dwa wieki temu bogaci mieszkańcy Niderlandów za jedną cebulkę oryginalnej odmiany byli gotowi zapłacić nawet równowartość domu. Teraz, na szczęście, możemy mieć w ogrodzie tyle tych pięknych kwiatów, ile dusza zapragnie. A oprócz nich także szafirki, hiacynty, żonkile.



Gdzie posadzić?

Najczęściej zakładamy cebulowe rabaty, np. z samych tulipanów, w jednym lub kilku kolorach. Ale pięknie wyglądają również kompozycje łączone, np. jednobarwne tulipany z jednobarwnymi żonkilami. Gdy przekwitną, a ich liście opadną (na ogół w czerwcu), w ich miejsce sadzi się rozsadę kwiatów jednorocznych: astry, cynie, rudbekie lub pelargonie rabatowe.

Wśród bylin. Jeśli w jakimś zakątku ogrodu rosną byliny, np. funkie, żurawka, bodziszek, piwonie, które rozwijają się i uatrakcyjniają ogród dopiero późną wiosną, wówczas małe grupy cebul możesz posadzić wśród nich.

Jeśli w jakimś zakątku ogrodu rosną byliny, np. funkie, żurawka, bodziszek, piwonie, które rozwijają się i uatrakcyjniają ogród dopiero późną wiosną, wówczas małe grupy cebul możesz posadzić wśród nich. Wokół drzew. Ten pomysł naprawdę zasługuje na upowszechnienie. Bo cebulki rosną pod drzewami znakomicie i bardzo oryginalnie wyglądają, tworząc okrągły lub owalny klomb. Aby po ich przekwitnięciu klomb nadal był efektowny, możesz je połączyć z roślinami cieniolubnymi, np. bluszczem czy barwinkiem. Pod krzewami zimozielonymi, pod które nie dociera wiosną tyle światła co pod drzewa gubiące jesienią liście, można posadzić np. przebiśniegi, śnieżyce, cebulicę.

Wśród traw przepięknie wyglądają i doskonale sobie radzą narcyzy, krokusy oraz przebiśniegi. Można posadzić je w grupach, tworząc na zielonym dywanie przemyślany kolorowy wzór, ale najlepiej wziąć garść cebulek i je rozrzucić, a potem zakopać tam, gdzie upadły. Powstanie wtedy naturalna kompozycja. Należy tylko pamiętać, żeby nie kosić trawy, zanim liście roślin nie zaschną.

Wszystkie cebulowe ładnie się komponują z roślinami skalnymi i często tam sadzonymi niskimi iglakami.

W pojemnikach. Zwłaszcza te wyższe, o dużych kwiatach (np. tulipany, narcyzy, hiacynty) prezentują się w donicach malowniczo. Mogą zdobić taras, wejście do domu, ale także można je ustawić na trawniku.

Co służy tulipanom?

Większość roślin cebulowych lubi słońce, ale radzą sobie nieźle także w półcieniu. Wiosną muszą mieć sporo wilgoci. Najbardziej odpowiada im lekko kwaśna gleba (pH 6,5), próchniczo-gliniasta. Jeśli ogród jest raczej piaszczysty, warto przed sadzeniem rozłożyć na rabacie przefermentowany obornik, kompost lub zasilić ją nawozami mineralnymi według instrukcji na opakowaniu. Gdy rosną, dokarmia się je 2–3 razy nawozami wieloskładnikowymi (15 g/mkw.) i w czasie suszy podlewa. Po przekwitnięciu trzeba oberwać zaschnięte kwiaty, aby nie zawiązały się owoce, bo to osłabia rośliny. W czerwcu cenne odmiany należy wykopać i umieścić w przewiewnym miejscu do jesieni, by je znów posadzić.

