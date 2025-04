Surówka z marchewki to prawdziwa królowa wśród dodatków do dań. Smakuje doskonale z większością mięs, jest prosta w przygotowaniu i wymaga naprawdę niewielu składników. Przygotuj ją do pieczonego mięsa, na przykład do żeberek w miodzie i chili. Koniecznie zrób też pieczone ziemniaki. Surówka z marchewki będzie też doskonale pasowała do duszonych mięs w sosie.

Reklama

Spis treści:

Surówki podawane w restauracjach są idealnie wilgotne, orzeźwiające i podkreślają smak wszystkich dań. Nie bez powodu cieszą się dużą popularnością. Surówkę z marchewki jak z restauracji możesz także przygotować w domu i zachwycić swoją rodzinę intensywnym smakiem. Taka surówka doskonale smakuje np. z polędwiczkami w sosie musztardowym.

Składniki:

4 duże marchewki,

sok z połówki cytryny,

szczypta cukru,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Marchewkę obierz i opłucz, a następnie zetrzyj na drobnych oczkach. Przełóż marchew do miski i skrop sokiem z cytryny. Dopraw całość cukrem i solą. Podawaj surówkę z marchewki lekko schłodzoną.

fot. Surówka z marchewki jak z restauracji/Adobe Stock, HandmadePictures

Marchew jest słodka, dlatego idealnie komponuje się z owocami, takimi jak jabłka czy rodzynki. Dzięki temu świetnie przełamuje i łagodzi ostry smak obiadowych potraw. Surówka z owocami doskonale zgra się z daniami rybnymi. Spróbuj jej w towarzystwie smażonej polędwicy z dorsza.

Składniki:

3 marchewki,

pęczek natki pietruszki,

ananas w puszce,

garść rodzynek,

2 łyżki majonezu lub śmietany,

1 słodkie jabłko typu Kortland lub Jonagored.

Sposób przygotowania:

Dodaj do marchewki posiekaną natkę oraz pokrojone w kosteczkę talarki ananasa z puszki. Do przygotowanej w klasyczny sposób marchewki dorzuć garść rodzynek i całość wymieszaj z majonezem lub śmietaną. Marchewkę połącz ze startym jabłkiem. Jeżeli chcesz, możesz wykończyć surówkę oliwą z oliwek zamiast powyższymi dodatkami.

fot. Surówka z marchewki z rodzynkami/Adobe Stock, nadianb

Surówka z dodatkiem chrzanu sprawdzi się w towarzystwie wieprzowiny. To idealne połączenie słodkich i lekko pikantnych smaków. Pamiętaj, że wybierając świeży chrzan, prosto z ogrodu, będzie on o wiele bardziej ostry, więc użyj go nieco mniej. Tak przygotowaną surówkę z marchewki możesz podać do pieczonej polędwiczki wieprzowej.

Składniki:

3 średnie marchewki,

garść rodzynek,

2 łyżki tartego chrzanu,

2 łyżki jogurtu naturalnego,

łyżka majonezu,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

3 łyżeczki soku z cytryny.

Przygotowanie

Obierz marchewkę ze skórki za pomocą obieraczki. Zetrzyj na dużych oczkach tarki lub za pomocą spiralizatora, tworząc warzywne spaghetti. Jogurt naturalny połącz z majonezem, sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Na koniec dodaj chrzan. Połącz z resztą składników i namoczonymi wcześniej rodzynkami.

fot. Surówka z marchewki z chrzanem/Adobe Stock, sablinstanislav

W przypadku wykorzystania jej bez obróbki cieplnej - do surówek lub sałatek, warto zaopatrzyć się w marchew długim korzeniu. Do świeżo wyciskanych soków sprawdzi się ta o gruba i krótka o wyrazistym zakończeniu. Zbyt długie przetrzymywanie obranego warzywa w wodzie zmniejsza nie tylko jędrność, ale także właściwości zdrowotne. Prawidłowym sposobem zapobiegającym jej zwiędnięciu i zwiotczeniu, jest przykrycie wilgotną ściereczką.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.06.2011.

Czytaj także:

Surówka z pora

Surówka z selera i jabłka

Surówka z selera naciowego

Surówka z białej kapusty