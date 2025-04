Popatrzcie tylko na nią! 86-letnia Millie Taylor-Morrison w dniu swojego ślubu wyglądała tak pięknie, że pozazdrościć jej może wiele młodszych panien młodych. Jej śliczne zdjęcia ślubne obiegły świat, a sama Millie stała się w Ameryce gwiazdą, zapraszaną nawet do popularnych talk show.

Reklama

Urocza 86-latka jest bardzo aktywna we wszystkich mediach społecznościowych. Trudno powiedzieć, czy prowadzi swoje konta sama, czy może raczej (co wydaje się być bardziej prawdopodobne) pomagają jej w tym wnukowie i wnuczki, ale jedno jest pewne - patrząc na fotki Millie, aż trudno nazwać ją "staruszką".

fot. screen Facebook Millie Taylor-Morrison

fot. screen Facebook Millie Taylor-Morrison

Powyższe zdjęcie Millie wrzuciła na Facebooka z komentarzem:

Idę przez kościół, aby spotkać moją miłość.

Mężem Millie został Harold Morrison. A swoją ślubną stylizację kobieta zaprojektowała zupełnie sama! Jak opowiada wnuczka staruszki, projektowanie panna młoda rozpoczęła w lipcu.

Pani Taylor-Morrison była związana ze swoim pierwszym mężem przez 41 lat. Obecnego małżonka spotkała niemal 25 lat po tym, jak zakończyło się jej poprzednie małżeństwo.

fot. screen Facebook Millie Taylor-Morrison

Millie w młodości pracowała jako modelka. Było to w latach 40-tych i 50-tych. Jak opowiada wnuczka kobiety:

Ona zawsze jest niesamowita! Nigdy nie wychodzi z domu bez ułożonych włosów i makijażu. A do tego prawie zawsze nosi obcasy!

fot. screen Facebook Millie Taylor-Morrison

Zdjęcie kreacji Millie opatrzyła na Facebooku komentarzem: "Oto przód i tył mojej sukni". A co chciałaby przekazać 86-latka młodym kobietom?

- Bóg powinien być na pierwszym miejscu, to bardzo ważne aby mieć swoje wartości. Zawsze musisz też kochać samą siebie, to wywołuje szacunek. Zawsze myśl o sobie jak o królowej! Zachowywanie szacunku i miłości do samej siebie powoduje, że inni ludzie również będą czuli to samo do ciebie! - radzi Millie Taylor-Morrison.

Zdobądź szacunek do samej siebie!

fot. screen Facebook Millie Taylor-Morrison

Reklama

Redakcji Polki.pl nie pozostaje nic innego, niż pogratulować Państwu Młodym i życzyć im długich lat w szczęściu! A Millie... jeszcze wielu oszałamiających kreacji, które podbiją internet!