Istnieje wiele rodzajów błyszczyków, ale wszystkie mają podstawowe zadanie – nadać ustom silny połysk i powiększyć je optycznie.

W dzień, dla dyskretnego podkreślenia ust, wybieraj kosmetyk w jasnych odcieniach i transparentny. Wieczorem wszystko jest dozowolone – sięgnij więc po błyszczyk o intensywniejszym kolorze, z silnie lśniącym brokatem lub opalizującą perłą. Nakładaj go zawsze na wygładzone usta.

Błyszczyk to kosmetyk płynny lub kremowy. Wymaga częstego retuszu, dlatego zawsze powinnaś go mieć pod ręką. Do ciebie należy wybór jego najwygodniejszej postaci.

W drogeriach znajdziesz:

błyszczyk w tubce ze specjalnym zakończeniem ułatwiającym aplikację i blokującym nadmierne wypływanie kosmetyku;

ze specjalnym zakończeniem ułatwiającym aplikację i blokującym nadmierne wypływanie kosmetyku; płynny błyszczyk w fiolce z aplikatorem -gąbeczką lub pędzelkiem;

-gąbeczką lub pędzelkiem; kremowy błyszczyk w sztyfcie albo w pudełeczku.

Zalety błyszczyka:

nadaje ustom mocniejszy blask niż szminka; optycznie powiększa usta (jest doskonały do wąskich warg); nawilża skórę warg bardziej niż szminka; błyszczyk miewa przyjemny zapach i smak (np. owocowy).

Wady błyszczyka:

nie utrzymuje się długo i trzeba ponawiać aplikację; jest lepki i mogą się do niego przyklejać kosmyki rozpuszczonych długich włosów (chociażby na wietrze); może się zbierać w kącikach ust, gdy jest bardzo kremowy albo gdy za dużo kosmetyku naniesiesz na skórę warg; traci świeżość szybciej niż szminka (ma krótszy termin przydatności).

