Selfie to rodzaj autoportretu wykonywanego zazwyczaj przy pomocy trzymanego w ręku aparatu w telefonie komórkowych. Zdjęcie przedstawia zazwyczaj autora lub jest jego odbiciem w lustrze. Tego rodzaju fotografie kojarzą się głównie z mediów społecznościowych i dzięki nim zdobyły tak wielką popularność. Dzisiaj robi je każdy! Dlatego podpowiadamy jakich kosmetyków użyć, aby zrobić idealny makijaż do selfie. Dzięki nim wszyscy będą patrzyli na twoje zdjęcia!

1. Zanim zaczniesz wykonywać makijaż, pamiętaj o dokładnym nawilżeniu skóry.

2. Na twarz nałóż bazę pod makijaż. Dzięki niej makijaż będzie dłużej się trzymał, a skóra nie będzie się błyszczeć.

3. Gąbeczką, pędzlem lub placami rozprowadź na twarzy kryjący podkład.

4. Pod oczy nałóż rozświetlający korektor.

5. Wszelkie niedoskonałości zatuszuj intensywnie kryjącym korektorem.

6. Na całej twarzy rozprowadź transparentny puder.

7. Czas na konturownie! Nałóż odrobinę bronzera u nasady włosów, po bokach żuchwy, na bokach i skrzydełkach nosa. Jeżeli chcesz zaokrąglić twarz, pamiętaj również o skroniach i brodzie.

8. Kości policzkowe muśnij odrobiną rozświetlacza lub różu do policzków.

9. Chcesz optycznie powiększyć oczy? W wewnętrznych kącikach nałóż odrobinę rozświetlacza. Następnie nałóż ulubiony cień. Wszystko dokładnie rozetrzyj pędzelkiem.

10. Na górnej powiece namaluj seksowną kreskę.

11. Rzęsy wytuszuj kosmetykiem pogrubiająco-wydłużającym. Jeżeli masz ochotą, możesz dokleić sztuczne rzęsy, dzięki temu efekt końcowy będzie jeszcze lepszy.

12. Na koniec zaznacz kształt ust kredką w kolorze nude. Ołówkiem pomaluj całe usta - dzięki temu optycznie je powiększysz.

13. Usta muśnij naturalnym błyszczykiem.



13 kosmetyków, na które wydasz ostatnie pieniądze

1 z 14 Paleta cieni do powiek Naked Urban Decay, cena, ok. 219 zł

2 z 14 Róż do policzków Essence, cena, ok 12,99 zł

3 z 14 Paleta do konturowania IsaDora, cena, ok. 115 zł

4 z 14 Eyeliner w kredce Edge Realash, cena, ok. 65 zł

5 z 14 Kredka do ust (Nude) Sisley, cena, ok. 185 zł

6 z 14 Transparentny puder HD Make Up For Ever, cena, ok. 185 zł

7 z 14 Błyszczyk do ust Oh My Gloss! Rimmel, cena, ok. 18 zł

8 z 14 Korektor rozświetlający Luminys Touch Pupa, cena, ok. 69,90 zł

9 z 14 Tusz do rzęs Diorshow Dior, cena, ok. 155 zł

10 z 14 Paleta rozświetlaczy The Manizer Sisters The Balm, cena, ok. 139 zł

11 z 14 Baza pod podkład Illuminating Primer Tom Ford, cena, ok. 285 zł

12 z 14 Kredka do brwi Brow Satin Maybelline, cena, ok. 27 zł

13 z 14 Podkład do twarzy Doubel Wear Estee Lauder, cena, ok. 176 zł