Ogłaszamy! W tym sezonie róż zdetronizuje czerwień. Co więcej, nosić go będziemy nie tylko na wieczorami. Różowe szminki idealnie sprawdzą się na co dzień, nawet jako towarzystwo białego t-shirtu, klasycznych jeansów i trampek. Tej wiosny królować będą wszystkie odcienie różu - od tych bardzo jasnych, poprzez nasycone i neonowe, aż do głębokiej fuksji. Najważniejsze jest jednak to, aby kolor miał chłodne zabarwienie.

Reklama

Chłodny, różowy kolor szminki doda naszej twarzy świeżości i młodzieńczego blasku. Możecie wybierać zarówno spośród matowych, jak i satynowych czy mocno błyszczących pomadek. Różowe usta najlepiej sprawdzają się przy idealnej cerze, wytuszowanych rzęsach i policzkach muśniętych rozświetlaczem. W wersji dla odważnych występują razem ze złotymi powiekami - my zakochałyśmy się w takim looku!

Reklama

Więcej o modnym makijażu:

Wykonaj idealny makijaż do selfie!

Najlepsze pudry transparentne

Te kosmetyki będą hitem wiosny!