Od czego tu zacząć... Jest tak brzydki, że aż uroczy. Ten czworonożny mieszkaniec Ameryki Południowej to chyba jedyne zwierzę, z którym tak często utożsamiają się internauci. Powód? Chyba jego nazwa mówi sama za siebie. Kiedy myślimy o kimś, kto większość życia spędza na kanapie brzuchem do góry (bynajmniej nie z laptopem, pracując), to aż ciśnie się na usta, by nazwać go leniwcem. I jest w tym trochę prawdy, choć musicie wiedzieć, że prawie 30-letnie życie tego zwierzaka nie kreci się tylko wokół zwisania z drzewa!

Reklama

Prawdą jest, że leniwce są bardzo powolne i to w każdej dziedzinie: wolno się rozmnażają (ponoć ich stosunek seksualny może trwać nawet 42 godziny), a ich wolne tempo ewolucyjne nie daje nadziei na to, że zdołają przystosować się do innych środowisk. Nasuwa się przykra refleksja, czy w świecie stawiającym na prędkość i szybkie tempo życia, jest miejsce dla takich "pasibrzuchów"? Co skrywa ich natura? W ramach relaksu przeczytajcie 7 faktów o leniwcach, które z pewnością dadzą wam do myślenia. I... Dajcie sobie na to czaaas... ;)

1. Moja sierść twoim domem

Zabrzmi to niesmacznie, ale sierść leniwców jest domem dla wielu owadów, insektów i pasożytów, wliczając w to kleszcze i roztocza i nie ma liczb, które określiłyby dokładną ilość takich domowników. Śpią od 9 do 12 godzin (wcale nie 20!) w otoczeniu koron drzew, przez co ich sierść staje się także siedliskiem glonów, ale nie jest to im obojętne. Z racji, że ich średnia prędkość wynosi 3 metry na minutę, w konfrontacji z drapieżnikiem nie mają szans na ucieczkę. Chyba, że oprawca ich nie zauważy. Im więcej glonów im mniej "zwierzęcy" zapach, tym lepszy kamuflaż.

2. To nie Michael Phelps, to leniwiec!

Leniwce, choć są uważane za zwierzęta miłujące życie na wysokościach, to równie dobrze czują się w środowisku wodnym. Na lądzie nie są bezpieczne - pod wodą mogą wytrzymać nawet 40 minut bez zaczerpnięcia kolejnego oddechu (zasługa powolnego metabolizmu), czyli statystycznej dłużej, niż na lądzie. Leniwce schodzą z drzew w 2 celach: by się wypróżnić oraz właśnie by popływać. W porze deszczowej ten sposób poruszania jest wykorzystywany bardzo często do przemieszczania się pomiędzy drzewami. Leniwce pływają nawet 3 razy szybciej niż chodzą.

3. Drzewne romanse

Z punktu widzenia człowieka, drewniany domek na drzewie i chwila intymności może być spełnieniem marzeń o romantycznym czasie tylko we dwoje. Dla leniwców to chleb powszedni. Wszystkie najważniejsze momenty ich życia - znajdowanie swojej sympatii, łączenie w pary, kopulowanie i rodzenie potomstwa - dzieją się w koronach drzew, na wysokościach.

Jeż w domu: przygarnąć czy nie?

4. A czy ty potrafisz obrócić głowę o 270 stopni?

Leniwce mają dodatkowe kręgi szyjne (od 7 do 9,w zależności od odmiany), które sprawiają, że trend slow life nabiera nowego znaczenia. Mogą obracać głową od 190 do 270 stopni! A więc to, że są powolne, nie oznacza, że dużo więcej je omija. Choć zwisają i widzą świat do góry nogami. Młode natychmiast po urodzeniu obraca się do tej pozycji. To w niej leniwiec spędzi resztę życia.

5. Upside down

Obserwowanie świata do góry nogami przez większą część życia umożliwiają leniwcom ich silne łapy, uposażone dodatkowo w długie ostre pazury. Ich skuteczność jest tak duża, że nawet nieżyjący już leniwiec nadal wisi do góry nogami...

6. Złoty medal od dietetyków

A teraz coś, co zaciekawi wielu fanów zdrowego odżywiania. Leniwce są mistrzami w powolnym rozdrabnianiu pokarmu (nie jedzą mięsa, są roślinożerni) i ekstremalnie niespiesznie trawią to, co zjedzą. Według danych, potrafią trawić jeden liść przez... 30 dni! Wszystko to z powodu bardzo wolnego metabolizmu. Jedynym źródłem wody dla leniwców jest rosa lub krople deszczu.

7. Mister Lonely

Leniwce mają dobrze rozwinięty zmysł powonienia i smaku, natomiast obraz, który dostrzegają, jest niewyraźny i rozmazany. Rzadko wydają jakieś odgłosy i nie są skore do kontaktów. To samotnicy, a każdy pojedynczy osobnik zajmuje średnio obszar 6,5 ha.

W ciągu jednego roku na całym świecie pojawiają się średnio 3-4 młode (w warunkach niewolniczych). Leniwcom zagraża wyginięcie spowodowane wycinaniem brazylijskich lasów równikowych. W naturze leniwce żyją 12-25 lat, lecz w niewoli przeżywają nawet ponad 30.

Reklama

5 najdroższych zwierzaków świata