Oprócz typowych zwierząt domowych, takich jak psy, koty i chomiki, niektórzy decydują się również na te niespotykane - np. węże lub pająki. W ostatnim czasie do grona oryginalnych pupili dołączył coraz popularniejszy... jeż pigmejski. Czy jeżyk może być zwierzęciem domowym? Dla kogo będzie odpowiedni ten kolczasty maluch?

Nie każdy jeż może być traktowany jako zwierzę domowe. Jeśli chcesz mieć takiego kolczastego przyjaciela, zwróć się do profesjonalnych hodowli. Domowym pupilem może być tylko przystosowany do tego celu jeż pigmejski lub jeż afrykański. Rozmiarem przypominają one świnki morskie, choć zdarzają się osobniki naprawdę niewielkie.

W naszym kraju hodowanie jeżyków nie zdobyło jeszcze zbyt dużej popularności, jednak na Zachodzie te kolczaste maleństwa są mieszkańcami wielu domów, a profesjonalnych hodowli nie brakuje. Domowy jeż, jeśli odpowiednio o niego dbasz i zapewniasz mu właściwe warunki, może zostać z tobą nawet ponad 10 lat.

Wady hodowania jeży

Życie z jeżem nie jest łatwe, dlatego należy dobrze przemyśleć zakup tego zwierzaka. Jakie są mankamenty hodowania jeżyków?

Jeże prowadzą zazwyczaj nocny tryb życia i bywają wtedy bardziej hałaśliwe niż większość ras chomików - często głośno tupią.

i bywają wtedy bardziej hałaśliwe niż większość ras chomików - często głośno tupią. Koszt zakupu kolczastego przyjaciela jest dużo wyższy niż np. świnki morskiej lub królika.

Jeżyki są zazwyczaj nieufne i trudno przyzwyczajają się do swoich właścicieli, choć nie jest to niemożliwe. Niektóre jeże potrafią naprawdę mocno kochać.

Zalety hodowania jeży

Nie warto się zniechęcać, ponieważ wybór jeża na zwierzątko domowe nie wiąże się wyłącznie z niedogodnościami! Jest wiele powodów, dla których warto rozważyć przygarnięcie domowego jeżyka.

Kolczasty przyjaciel będzie odpowiedni dla alergika - na pewno go nie uczuli, w przeciwieństwie do sierści psa, kota czy królika.

Towarzyskość jeża zależy od jego indywidualnych upodobań . Pomimo że większość z nich nie lubi spoufalać się z właścicielem, często zdarza się tak, że z czasem przywiązują się do opiekuna.

. Pomimo że większość z nich nie lubi spoufalać się z właścicielem, często zdarza się tak, że z czasem przywiązują się do opiekuna. Ten pupil nigdy nie będzie agresywny! Jedynym ryzykiem jest poranienie się o jego kolce. Jednocześnie nie są one tak ostre, jak w przypadku dzikich jeży, dlatego domowy jeżyk może być z powodzeniem głaskany (jeśli na to pozwala).

Absolutnie nie. Choć dzikie jeże często "zadomawiają się" na naszych ogródkach, pod schodami czy w szopach, wciąż są to zwierzęta dzikie, polne. Nawet jeśli maluch nie boi się podchodzić do ludzi i chętnie spędza z nimi czas w ciągu dnia, może nawet przyprowadza kolegów, nie należy zabierać go do domu ani nawet dotykać, a tym bardziej brać na ręce.

Jeśli rzeczywiście regularnie odwiedza cię kolczasty przyjaciel i nie boi się podchodzić nawet na niewielką odległość, zachowaj ostrożność i dystans. Możesz oczywiście dokarmiać go i zapewnić mu ciepłe legowisko gdzieś na podwórku, ale nie dotykaj go ani nie głaskaj.

Jeże, zarówno dzikie, jak i domowe, są wszystkożerne. Najczęściej żywią się owadami i insektami, np. mrówkami, pająkami, karaluchami. Choć nie noszą jabłek na grzbiecie, dietę jeży można uzupełnić o kawałki owoców czy warzyw. W sklepach zoologicznych w okresie jesienno-zimowym możesz dostać specjalne karmy dla jeży.

Jeże domowe, kupione w hodowli, to koszt od 200 do nawet 700-1000 złotych. Wszystko zależy od konkretnej rasy czy rodzaju umaszczenia, a także samej hodowli. Dodatkowo musisz zapewnić mu duże terrarium, które także kosztuje sporo, bo ok. 500-1000 zł.

Pozostają także koszty dodatkowe, takie jak karma czy ewentualne zabawki - jeże lubią spacerować po labiryntach i mostkach, a także bawić się w tunelach. Warto zapewnić pupilowi także duży domek, w którym może spać i chować się, kiedy tego potrzebuje, a także specjalne miejsce do kopania.

Niektóre jeże domowe bardzo lubią także okrągłe zabawki, wypełnione smakołykami lub nasączone zapachami leśnymi.

