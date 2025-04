Uwielbiamy je ze względu na to, że dotrzymują nam towarzystwa i są prawdziwymi przyjaciółmi. Dla niektórych właścicieli ich zwierzaki są cenne jednak nie tylko ze względów emocjonalnych - czasem również w znaczeniu dosłownym. Zobacz nasz ranking 5 najdroższych zwierząt świata!

5. Kot bengalski

Ten kiciuś wygląda jak... maleńki lampart! Nie sposób go nie kochać i nie zachwycać się uroczymi cętkami. Jego cena może sięgać nawet... 12 tysięcy złotych.



4. Małpka kapucynka

Małpka wymaga poświęcenia dużej ilości czasu i uwagi. Żyjąc w klatce staje się bardzo nieszczęśliwa - dodajmy, że średnia długość życia wynosi mniej więcej 50 lat! Jej zakup to naprawdę spory wydatek - koszt może oscylować w okolicach 40 tysięcy złotych.

3. Białe lwiątko

Te kociaki zazwyczaj rodzą się tylko w ogrodach zoologicznych. Ich wartość sięga 140 tysięcy dolarów, a więc... ponad pół miliona złotych!

Chociaż na tym zdjęciu wyglądają niewinnie i uroczo, wcale nie zanika w nich instynkt drapieżników. Szybko zamieniają się w dorosłe, groźne lwy!

2. Mastif tybetański

Ten piękny i majestatyczny psiak skradł już niejedno serce! To jedna z najdroższych ras, jest uważana za symbol Chin. Cena, za którą sprzedano pewnego mastifa, może oszałamiać - 2 miliony dolarów przyprawiają o prawdziwy zawrót głowy!

1. Koń wyścigowy

Na miano najdroższych zwierząt świata zdecydowanie zasługują konie wyścigowe. Ich ceny są zupełnie niebotyczne! Jedna z historycznych transakcji miała miejsce w 2006. Dwuletni konik został sprzedany za... 16 milionów dolarów!

A cena tego przesłodkiego psiaka może nie jest zawrotna, ale nieodwołalnie podbił nasze serca swoim urokiem! Dorzucamy go więc specjalnie dla was w ramach bonusu na zakończenie - pokochajcie go i wy!