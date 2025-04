Większość kobiet jest zdania, że jej uroda zależy od ilości warstw makijażu. Być może lekko to wyolbrzymiam, ale obserwując to, co dzieje się na Instagramie, gdzie na instruktażowych filmikach dziewczyny malują się tak, że przestają w ogóle przypominać żywe istoty, nie fantazjuję aż tak bardzo. Jakie to byłoby proste, gdyby naszą urodę definiowały idealnie wyprofilowane brwi i pięknie wykonturowana buzia!

A przecież wszystkie, te mocno malujące się i te nie używające nawet podkładu, zdajemy sobie sprawę, że przecież przyjdzie w końcu taki moment, że będziemy musiały ten makijaż z siebie zmyć, prawda? Mimo, że opowieści dziewczyn z redakcji wiem o istnieniu przynajmniej dwóch takich kobiet, które bez wstydu przyznają się do tego, że ich facet nigdy nie widział ich bez makijażu, nic sobie z tego nie robię, bo wierzę, że to tylko jednostki. Takie zachowania wymagają wizyty u specjalisty i nie będziemy się nad nimi zastanawiać.

Znalazłyśmy 7 cech, z których jeśli umiejętnie będziesz korzystać, będziesz piękniejsza niż kiedykolwiek. A jeśli będziesz w swoich oczach dla siebie atrakcyjna, wszyscy dookoła szybko to zauważą. Jeśli nie posiadasz tych cech nie martw się, można je prędzej czy później wypracować.

Pasja

Dziewczyny bez pasji są nudne. Powie wam to każdy facet, wystarczy zapytać. Nawet najpiękniejsza kobieta na świecie, ale bez hobby, o którym mogłaby opowiadać z wypiekami na twarzy, nie wzbudzi większego zainteresowania niż kilka minut (w porywach do jednego dnia). I nie ma znaczenia czy uwielbiasz skoki spadochronowe, interesujesz się historią II wojny światowej czy kochasz gotować. Kobieta, która ma swoje pasje wie, że życie jest zbyt cenne by narzekać, kłócić się i złościć bez powodu. A faceci kochają kobiety, które mogą podziwiać.

Uczuciowość

Możesz być nawet zdeklarowaną singielką, która dba tylko o siebie i swoje własne przyjemności, ale nie buduj przez to wokół siebie muru. Tylko pełne uczuć kobiety mogą się podobać facetom. Bo co im z tego, jeśli jesteś w stanie kochać tylko siebie i zawsze siebie stawiasz na pierwszym miejscu? Nie zgrywaj wielkiej twardzielki, bo prędzej czy później wyjdzie ci to bokiem. W narcystycznej osobowości nie ma nic atrakcyjnego. I wybij sobie z głowy, że okazywanie uczuć jest słabością.

Inteligencja

Brzmi jak banał, ale taka jest prawda. Niestety, kobiety ciągle jeszcze muszą walczyć ze stereotypem, że te piękne nie mogę być inteligentne, a te które wiecznie mają nos w książkach, nie umieją być atrakcyjne. Zaniedbując własny intelekt i rozwój, stajesz się taka jak milion innych, podobnych do siebie kobiet. A przecież ludzie zakochują się w sobie z powodu indywidualnych cech. I na pewno nie jest to idealnie zrobiona kreska na górnej powiece. Poszerzanie własnych horyzontów jest nie tylko pociągające, ale także niezbędne dla naszego istnienia. Wiedza jest sexy!

Beztroska

Faceci uwielbiają spontaniczne i beztroskie kobiety. Nie mówimy oczywiście o tym, żeby za nic mieć wszelkie zasady, ale odrobina szaleństwa jest wskazana. Urozmaica codzienność i sprawia, że nigdy nie jest nudno. Przecież nie wszystko musi być zawsze zapięte na ostatni guzik. Chyba żadna z was nie chciałaby spotykać się z wiecznie spiętym facetem, prawda?

Umiejętność dopasowania się

Nie pozwól sobie wejść facetowi na głowę, ale i Ty jemu też nie właź. To rujnuje partnerstwo. Idź na ustępstwa, ale też walcz o swoje. Ten balans nie jest łatwy, ale wszystkiego można się nauczyć. Uwierz, jeśli czasem postawisz na swoim, to facet doceni to, że jesteś JAKAŚ, a nie wiecznie uległa i rozlazła, czyli bez... charakteru.

Pewność siebie

To chyba najtrudniejsze do wykonania, bo ciężko się tego nauczyć. Co więcej, nie można też być zbyt zuchwałym, bo wtedy pewność siebie przeradza się w próżność. Faceci lubią odważne kobiety, ale lubią też uwodzić. Co zrobić, żeby obie strony były zadowolone? Ideałem będzie pewna siebie kobieta, która od czasu do czasu potrafi być słodką dziewczyną i dać facetowi grać pierwsze skrzypce.

Energia

To iskra, która zapala wszystkich i wszystko wokół. Roześmiana, pełna optymizmu i pomysłów kobieta tworzy wokół siebie taką aurę, której trudno nie zauważyć. A do takich kobiet lgną faceci.