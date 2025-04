1. Z żelazka

Nalej do pojemnika w żelazku wodę z octem (w proporcji 1:1) i pozostaw na noc. Następnego dnia wylej płyn i kilkakrotnie przepłucz żelazko wodą. Sprawdź jednak wcześniej czy przypadkiem producent w instrukcji żelazka nie zabrania takiego sposobu czyszczenia.

2. Ze szklanych naczyń

Wsyp do środka naczynia garść gruboziarnistej soli, dolej tyle octu, by mieszanka wypełniła naczynie do połowy i przez chwilę mocno potrząsaj. Pozostaw płyn w szkle przez całą noc. Rano wypłucz naczynie kilkakrotnie letnią wodą. Odwróć na chwilę do góry dnem.

3. Z czajnika

Do naczynia wlej tyle octu aby pokrył grzałkę (możesz dodać też trochę wody. Kiedy ocet zacznie wrzeć, wyłącz czajnik i poczekaj, aż ocet wystygnie. Wylej płyn, a naczynie dokładnie umyj i kilkakrotnie wypłucz.

4. Z sitka prysznica

Nalej do plastikowej miseczki ciepły ocet. Umieść w niej końcówkę prysznica. Pozostaw na ok. pół godziny. Po tym czasie wyczyść szczoteczką do zębów oraz wykałaczką (otworki) i dokładnie wypłucz czystą wodą.

5. Z muszli klozetowej

Wlej do muszli podgrzany ocet i pozostaw na pół godziny. Jeśli raz na tydzień przelejesz wnętrze sedesu wrzącą wodą z octem (pół szklanki na 1 l wody) nie będzie się w niej osadzał kamień.

6. Z plastikowych naczyń i laminowanych blatów

Przecieraj powierzchnie wilgotną szmatką zanurzoną w sodzie oczyszczonej. Wytrzyj do sucha.

Małgorzata Świgoń