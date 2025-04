Czajnik elektryczny to urządzenie kuchenne, z którego korzystamy praktycznie codziennie. Do lamusa odchodzą już czajniki na kuchenki gazowe. Ich wadą jest to, że osadza się w nich kamień i szybko tracą ładny wygląd. Pozatym coraz częściej kupowane są płyty elektryczne zamiast kuchenek gazowych. Czajnik na prąd to świetne rozwiązanie i z pewnością bardzo wygodne. Jaki kupić czanik elektryczyny?

Reklama

Specjalnie dla Was sprawdziłyśmy, które czajniki elektryczne mają najlepsze paramtery. Warto zapoznać się z naszym przeglądem zanim podejmiemy decyzję o zakupie konkretnego modelu. Polecamy również nasz poradnik - jak czyścić czajnik elektryczny, gdzie znajdziesz pięć szybkich i skutecznych porad.

Reklama

Zobacz przegląd czajników elektryczych



na podstawie przeglądu Małgorzaty Świgoń/Poradnik Domowy