Osad, kamień czy zabrudzenie z przypalonego żelazka należy usuwać sukcesywnie. Może nie tylko pobrudzić świeżo uprane ubrania, ale również uszkodzić sam sprzęt. Do czyszczenia tych teflonowych i ceramicznych stosuj roztwory octu i soku z cytryny, do stalowej stopki żelazka - sól lub sodę. Sprawdzi się też folia aluminiowa.

Jak wyczyścić przypalone żelazko domowym sposobem? Z pewnością słyszałaś o wielu domowych sposobach na jego czyszczenie, ale po pierwsze weź pod uwagę, jaki rodzaj żelazka posiadasz. Możliwe, że zastosujesz niewłaściwą metodę usuwania zabrudzenia. Zobacz, czym wyczyścić żelazko w zależności od materiału, z którego wykonana jest jego stopka.

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy też wyłączyć urządzenie z prądu, a samo żelazko warto, by było letnie lub ciepłe - nie może być gorące, bo ryzykujesz poparzeniem.

Przypalone żelazko teflonowe wymaga użycia octu, jako środka usuwającego zabrudzenie. Warunkiem skuteczności tej metody czyszczenia jest względnie świeże przypalenie na stopce. Dodatkowo musisz mieć na uwadze, by nie zarysować stopki żelazka - teflonowa powłoka jest delikatna i wrażliwa na energiczne pocieranie. Nie stosuj drucianych gąbek ani skrobaczek, aby wyczyścić teflonowe żelazko, nie wolno używać też sody oczyszczonej, gdyż może ona uszkodzić jego strukturę. Jak wyczyścić przypalone żelazko teflonowe, by obyć się bez kupowania detergentów w sklepie?

Czyszczenie żelazka octem

Sięgnij po ocet i przygotuj delikatną szmatkę. Żelazko powinno być bardzo delikatnie rozgrzane.

Czyszczenie żelazka octem polega na nasączeniu ściereczki z mikrofibry lub delikatnej gąbki octem i namaczanie zabrudzenia, stopniowo je usuwając poprzez pocieranie.

Czym doczyścić żelazko - czyszczenie folią aluminiową

Zabrudzenie nie zniknęło? Mamy odpowiedź na to, czym doczyścić żelazko i choć brzmi awangardowo, to jest wysoce skuteczna: czyszczenie żelazka folią aluminiową. Jej kuchenne zastosowanie to niewielki procent tego, w jaki sposób można wykorzystać folię aluminiową w pracach codziennych, jak np. podczas czyszczenia piekarnika czy czyszczenia stopy żelazka.

Zgnieć folię aluminiową i rozłóż ją na desce do prasowania.

Nagrzanym żelazkiem prasuj folię aluminiową. Powinna usunąć przypalenie ze stopki.

Jeśli żaden ze sposobów na przypalone żelazko nie działa, warto zaopatrzyć się w czyścik do powierzchni teflonowych lub specjalny sztyft do usuwania zabrudzeń ze stopy żelazka.

fot. Czyszczenie przypalonej stopy żelazka/Adobe Stock,Юлия Усикова

Żelazko ceramiczne zwykle się nie przypala, bo ma bardzo twardą i śliską stopę. Czasem jednak może się to zdarzyć. Do czyszczenia stopy żelazka używaj past specjalnie do tego przeznaczonych. Jak czyścić żelazko ceramiczne, by nie uszkodzić gładkiej powierzchni? Możesz użyć sody i soli ale w roztworze z wodą - bardzo, bardzo delikatnie i tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Użyj sody kuchennej . Rozgrzaną stopę żelazka (ale odłączone od prądu) przetrzyj ostrożnie (by nie zapchać otworów na parę) papką sody z wodą. Wytrzyj papierowym ręcznikiem. Oczyść otwory.

. Rozgrzaną stopę żelazka (ale odłączone od prądu) przetrzyj ostrożnie (by nie zapchać otworów na parę) papką sody z wodą. Wytrzyj papierowym ręcznikiem. Oczyść otwory. Stopkę p rzecieraj sokiem z cytryny , np. przy użyciu szmatki z mikrofibry.

, np. przy użyciu szmatki z mikrofibry. Do czyszczenia mocniejszych przypaleń, których nie udało się usunąć żadnymi sposobami, użyj preparatu do czyszczenia kuchennych płyt ceramicznych .

. Zabrudzenia próbuj bardzo ostrożnie zeskrobać ostrym skrobakiem lub nożem. Wcześniej rozgrzej nieco żelazko i odłącz je od prądu.

Czyszczenie żelazka solą i octem

Sposobem na wyczyszczenie spodu żelazka jest przygotowanie roztworu wody, octu oraz soli (w proporcji 1:1:1). Jak wyczyścić żelazko solą?

Mieszankę wlej do naczynia i zacznij podgrzewać. Zanim zacznie wrzeć, zamocz w niej szmatkę i czyść żelazko. Po usunięciu osadu, płytę żelazka przemyj wodą destylowaną.

Ocet sprawdzi się do czyszczenia ceramicznych oraz teflonowych żelazek. Natomiast sól i/lub sodę oczyszczoną stosuj właśnie do czyszczenia żelazka stalowego (możesz w połączeniu z octem).

Sól i gazeta do czyszczenia żelazka stalowego

Użycie soli do czyszczenia żelazka jest bardzo popularne, a gazeta dodatkowo nadaje połysk.

Na kawałek gazety rozrzuć sól.

Ciepłym żelazkiem prasuj ją, aż do momentu zniknięcia zabrudzenia.

Jak wyczyścić żelazko przypalone, jeśli dodatkowo przywarły do niego sztuczne włókna?

Rozgrzej je i przeciągaj po grubym ręczniku frotte, aż przypalenia się zetrą.

Lekkie przypalenia możesz spróbować usunąć ściereczką z mikrofibry zwilżoną sokiem z cytryny lub octem.

Czym odkamienić żelazko? Skuteczny jest w tym przypadku wspomniany już ocet. Przy pomocy wody i octu (w proporcji 1:1) uda się wyczyścić zbiornik na wodę. Odkamienienie stacji parowej octem może przynieść rezultat, ale krótkotrwały - warto zakupić specjalne środki przeznaczone do odkamieniania żelazka tego rodzaju.

Jeśli na stopie żelazka w upustach pary zauważyłaś osad, najpierw zmocz ściereczkę octem.

Nałóż szmatkę na wykałaczkę i przepychaj (jeśli zachodzi taka potrzeba, najpierw możesz oczyścić dziurki samą wykałaczką bez octu).

Przygotowaną mieszankę wlej do zbiornika.

Ustaw na najwyższą temperaturę i włącz funkcję parowania.

Rozpocznij prasowanie (najlepiej użyj jakiejś ściereczki, na której będzie gromadził się osad).

Po wyparowaniu octu wlej wodę i powtórz parowanie , aby pozbyć się z żelazka nieprzyjemnego zapachu środka czyszczącego - trochę jak w przypadku sposobów na odkamienianie czajnika.

, aby pozbyć się z żelazka nieprzyjemnego zapachu środka czyszczącego - trochę jak w przypadku sposobów na odkamienianie czajnika. Przetrzyj żelazko z zewnątrz wilgotną ściereczką.

Pamiętaj! Nie zaczynaj prasowania, zanim dokładnie nie usuniesz octu z pojemnika . Może on zniszczyć ubrania lub samo żelazko.

. Może on zniszczyć ubrania lub samo żelazko. W zależności od tego jak mocno zanieczyszczone jest żelazko, możesz powtórzyć całą operację.

Kamień na żelazku gromadzi się w otworach wyrzutu pary. Często w tych miejscach tworzą się osady spowodowane używaniem twardej wody. Nie wiesz jak wyczyścić żelazko z kamienia, które mimo pielęgnacji, pozostawia podczas prasowania kamień na odzieży lub desce? Zastosuj patyczki do uszu i ocet. Sprawdzą się też w innych szczelinach.

Żelazko powinno być ciepłe i odłączone od prądu.

Patyczkami do uszu namoczonymi w occie, czyść otwory w stopce żelazka.

Jeśli wyżej wymienione metody nie są wystarczająco skuteczne, możesz sięgnąć po gotowe rozwiązania. Na rynku istnieje sporo środków czyszczących, które pomogą uporać się z brudem osadzającym się na tafli żelazka. Są to różnego rodzaju ściereczki lub płyny.

fot. Czyszczenie żelazka z przypaleń i kamienia/Adobe Stock, Tanya Rozhnovskaya

Regularne czyszczenie nie tylko stopki, ale także pojemnika na wodę sprawi, że żelazko będzie działać bez zarzutu przez długi czas! Oto kilka przykazań na temat pielęgnacji tego sprzętu:

Ścieraj regularnie z jego stopy nawet najmniejszy nalot z kamienia i inne osady za pomocą wilgotnej ściereczki i płynnego środka czyszczącego (bez dodatku środków ściernych).

Przechowuj żelazko z dala od metalowych przedmiotów , które mogłyby porysować stopę.

, które mogłyby porysować stopę. Regularnie płucz zbiornik czystą wodą i opróżniaj go po przepłukaniu.

Jeśli żelazko posiada funkcję samooczyszczania – uruchamiaj ją raz na dwa tygodnie.

Puste żelazko zawsze przechowuj w pozycji pionowej na stabilnej powierzchni.

Nie wlewaj do żelazka wody destylowanej. Jest ona rozpuszczalnikiem dla niektórych metali i może uszkodzić żelazko.

Jest ona rozpuszczalnikiem dla niektórych metali i może uszkodzić żelazko. Nie wlewaj do zbiornika wody z dodatkami chemicznymi, zapachowymi preparatami odkamieniającymi, nieprzeznaczonymi do żelazka. Mogą uszkodzić sprzęt!

Zewnętrzne części żelazka przecieraj wodą z octem lub z kwaskiem cytrynowym.

Nie myj żelazka podłączonego do prądu ani zbyt mocno rozgrzanego,

nie stosuj proszków czy granulatów (w tym soli i sody) do czyszczenia teflonowej stopy żelazka,

nie zeskrobuj przypaleń i zabrudzeń ostrymi narzędziami,

nie używaj nożyczek czy noża do czyszczenia żelazka,

nie stosuj pasty do zębów do czyszczenia żelazka: zostawia na prasowanej odzieży nieładne ślady,

dbaj o żelazko zgodnie z instrukcją producenta.

