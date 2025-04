Duży wpływ na wystąpienie cellulitu mają geny. Jednak nie tylko. Przyczyniają się do niego także wahania hormonalne oraz tryb życia. Duże znaczenie ma to, co jesz, w co się ubierasz i czy lubisz sport.

1. Zdrowa dieta.

Usuń z jadłospisu jedzenie wysoko przetworzone, ponieważ zawiera duże ilości cukru (puste kalorie!) i soli (powoduje zastoje limfy i gromadzenie się toksyn). Dieta powinna zawierać jak najwięcej warzyw i owoców bogatych w witaminy i minerały.

2. Preparaty na cellulit.

Kosmetyki pomogą ci w odzyskaniu gładkiej. jędrnej skóry i smukłej sylwetki. Używaj ich co dzień zamiast zwykłego żelu pod prysznic i balsamu, a już po 3-4 tygodniach zauważysz pierwsze rezultaty. Aktywne substancje, które się w nich znajdują (np. wyciąg z miłorzębu, imbiru, algi morskie) przyspieszą spalanie tłuszczu w tkankach skóry.

3. Drenująca kąpiel.

Odpowiedni dodatek sprawi, że wyjdziesz z wanny szczuplejsza. Wystarczy sól kuchenna (najlepiej morska), ale w sporej ilości – ok. kilograma na jedną kąpiel (20 minut w ciepłej wodzi). Nie stosuj jej jednak, jeśli masz osłabione serce lub skłonności do żylaków.

4. Zbawienny ruch.

Bez niego nie osiągniesz celu. Nie musisz się specjalnie poświęcać spędzając każdy wieczór w siłowni. Możesz wybrać inną formę ruchu – choćby spacer. Na pewno znajdziesz pół godziny dziennie, żeby się przejść. Już po 20 minutach energicznego marszu w organizmie uruchamiają się mechanizmy wspomagające spalanie zapasów podskórnej tkanki tłuszczowej i odprowadzanie toksyn. Dodatkową zaletą zwiększenia aktywności będzie nie tylko smuklejsza sylwetka i lepsza ogólna kondycja, ale także piękniejsza cera. Lepiej dotleniona skóra szybciej będzie się regenerować, co wpłynie na jej wygląd – po prostu odmłodnieje.

5. Ujędrniający chłód.

Niskie temperatury wykorzystuje się w medycynie do leczenia różnych dolegliwości. Cellulit też nie lubi zimna. Do jego likwidacji w salonach piękności wykorzystuje się zabieg kriolipolizy (ok. 1000 zł), podczas którego komórki tłuszczowe są uszkadzane przez zamrożenie, następnie usuwane z organizmu przez układ limfatyczny. W domowych warunkach też możesz korzystać z antycellulitowego działania zimna. Użyj do masażu problematycznych partii ciała kostek lodu owiniętych w bawełnianą chustkę lub gazę. Masuj ok. 2-3 min dziennie przed porannym i wieczornym prysznicem. Możesz też skorzystać z preparatów typu krio do domowego użytku (balsamy, bandaże kosmetyczne nasączone płynem chłodzącym). Taki chłód nie zamrozi komórek tłuszczowych,a le poprawi krążenie, a organizm będzie próbował się ogrzać spalając tłuszczyk.

6. Modelujące ubranie.

Niektóre rzeczy, jak np. zbyt obcisłe dżinsy, sprzyjają powstawaniu cellulitu (na udach i pośladkach). Inne, jak modelujące rajstopy ze specjalnej przędzy delikatnie masują skórę (kosztują od ok. 20 zł). Pomagają w ten sposób pozbyć się cellulitu. Zanim zgubisz zbędne zapasy tłuszczu korzystaj z zalet bielizny modelującej – odpowiednio dobrany gorset lub body pomogą ci osiągnąć perfekcję.

Ewa Adamiak

