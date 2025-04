Fot. Fotolia

Jak oczyścić organizm z toksyn?

Przestawiamy listę produktów strukturalnych o najlepszych właściwościach oczyszczających organizm z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii.

1. Buraki



Są źródłem wapnia, magnezu, żelaza, fosforu, potasu, manganu, a także kwasu foliowego i witaminy C. Działają odtruwająco na przewód pokarmowy, wątrobę, jelita, pęcherzyk żółciowy oraz nerki, likwidując kamienie nerkowe. Możesz jeść je w postaci surówek czy sałatek ale najwięcej właściwości ma sok z surowych buraków.

2. Cebula



Jest bogatym źródłem wapnia, fosforu, potasu, zawiera beta-karoten, kwas foliowy i silny przeciwutleniacz – kwercetynę. Skutecznie oczyszcza organizm z toksycznych związków metali i pasożytów. Ma również właściwości obniżania stężenia cholesterolu we krwi.

Dodawaj ją często na surowo do kanapek, surówek i sałatek.

3. Figi



Suszone figi są najlepszym źródłem błonnika ze wszystkich suszonych owoców, dlatego skutecznie pobudzają pracę jelit i ich oczyszczanie. Są zalecane przy zaparciach, mają także właściwości odtruwające. Dodawaj je do musli, jogurtów lub jedz jako przekąskę

4. Zielona herbata



Napar zielonej herbaty niezwykle skutecznie oczyszcza organizm z toksyn powstających w tkankach w następstwie przemiany materii oraz tych, które zagrażają nam z zewnątrz - pestycydów, barwników i konserwantów. Najlepiej pić zieloną herbatę bez cukru, około pół godziny przed posiłkiem.

5. Jabłka



Są bogate w wapń, magnez i fosfor, a także w witaminę C i beta-karoten. Dzięki zawartości pektyn korzystnie wpływają na funkcjonowanie jelit, obniżają poziom cholesterolu i ułatwiają usuwanie z organizmu toksycznych substancji. Najlepiej jadaj jabłka na surowo lub w postaci świeżo wyciskanych soków.

6. Płatki owsiane



Zawierają istne bogactwo witamin i składników mineralnych – wapń, magnez, żelazo, fosfor, krzem, cynk, kwas foliowy, witaminę E oraz bardzo wartościowe białko. Dostarczają także dużo błonnika, który pobudza pracę jelit, oczyszcza organizm z toksyn i obniża poziom cholesterolu.

Płatki owsiane to najzdrowsza podstawa naszego śniadania – w postaci owsianki lub płatków musli.

7. Pomarańcze

To świetne źródło potasu, beta-karotenu, witaminy C i kwasu foliowego. Ponadto pomarańcze poprawiają perystaltykę jelit i chronią przed chorobami układu pokarmowego. Pomarańcze stanowią świetną przekąskę, szczególnie zimą, kiedy w sklepach brakuje rodzimych owoców.

8. Rzeżucha



Zawiera poza wapniem, magnezem, potasem duże ilości jodu dzięki czemu korzystnie wpływa na stan tarczycy i przemianę materii. Działa moczopędnie i oczyszczająco na nerki i drogi moczowe. Oczyszcza równocześnie krew i układ oddechowy. Wyhodowaną na okiennym parapecie rzeżuchą posypuj obficie kanapki i sałatki.

9. Słonecznik



Jest bogaty w witaminy A, witaminy grupy B, D, E, K, wapń, potas, cynk, magnez, mangan, żelazo. Zawiera pektynę, dzięki czemu ma właściwości oczyszczania organizmu z toksyn i metali ciężkich. Ponadto zawiera cenne kwasy tłuszczowe omega- 3 odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie wszystkich najważniejszych narządów, których brak często w diecie współczesnego człowieka. Pestki słonecznika to jedna z najzdrowszych przekąsek.

10. Woda mineralna



Picie około dwóch litrów wody dziennie nawilża skórę, uzupełnia niedobory różnych minerałów, a przede wszystkim oczyszcza organizm ze szkodliwych produktów przemiany materii oraz nadmiaru metali. Sięgaj po wody nisko i średniozmineralizowane, koniecznie niskosodowe.

Teraz już wiesz jak oczyścić organizm z toksyn – wprowadź do swojej diety wymienione produkty strukturalne, a zobaczysz różnicę!

