Dzięki urządzeniom do pielęgnacji, możemy same wykonywać zabiegi podobne do tych z użyciem profesjonalnych i bardzo drogich sprzętów z gabinetów kosmetycznych. Każda kobieta pragnie jak najdłużej pozostać młodą i piękną, a przynajmniej sprawiać takie wrażenie. Nic więc dziwnego, że wydajemy coraz więcej pieniędzy na zabiegi upiększające. Według ostatnich badań przeciętna Brytyjka w drogeriach zostawia około 2200 funtów rocznie. U kosmetyczki o połowę mniej. Kwota to dość zawrotna, a wszystko po to, by zatrzymać młodość. W związku z tym, że Polki mogą pochwalić się znacznie większym zmysłem do oszczędzania niż koleżanki z Wysp, zapewne aż tyle nie wydajemy. Gdyby jednak usiąść i spisać wszystko na kartce, wcale nie będzie nam do śmiechu. A gdyby tak trochę zaoszczędzić? Tylko na czym... Kremy, szampony... To wszystko jest niezbędne. Jednak czy częsta wizyta u kosmetyczki jest aż tak potrzebna? Jest sposób na to, by w domowym zaciszu wykonać własnoręcznie zabiegi o podobnym efekcie. Wystarczy zainwestować w odpowiedni sprzęt do pielęgnacji, który zwróci się nam już po kilku zabiegach.

Oczyszczanie za pomocą ultradźwieków

W ciągu kilku ostatnich lat bardzo popularne stało się oczyszczanie twarzy za pomocą ultradźwięków. Koszt takiego zabiegu w salonach waha się między 100 a 200 zł. Domowe urządzenie do oczyszczania skóry twarzy z użyciem technologii ultradźwiękowej możemy kupić już za około 500 zł. Jest to więc dość opłacalne rozwiązanie. Na przykład Rio Ultrasonic Facial, który posiada dwa programy pracy. Pierwszy w postaci fali ciągłej służącej do głębokiego oczyszczania oraz drugi w postaci fali pulsującej do sonoforezy. Fala ciągła: usuwa martwe komórki i oczyszcza skórę. Sonoforeza czyli masaż ultradźwiękowy - masuje skórę, wzmaga absorpcję serum kolagenowego do głębszych warstw skóry, ożywia i nadaje jej koloryt. Urządzenie używane codziennie usuwa zrogowaciałe warstwy naskórka, likwiduje pojawiające się drobne linie mimiczne oraz drobne zmarszczki pozostawiając skórę czystą, świeżą i elastyczną. Jest wystarczająco delikatne aby móc go używać codziennie.

Odmładzanie

Lifting twarzy w domu? Oczywiście nie dosłowny, ale na pewno efektywniejszy niż zwykłe używanie kremów. Na rynku pojawiło się mnóstwo urządzeń, które poprawiają kształt twarzy i redukują "podwójny podbródek" wzmacniając, modelując i podnosząc mięśnie szyi. Urządzenia emitujące impulsy EMS (elektryczna stymulacja mięśni) jak na przykład Rio 60 Second Neck Toner, wykonują całą pracę za nas: ujędrniają, wzmacniają, modelują, a także poprawiają ukrwienie skóry. Efekty czuć już po pierwszym użyciu, a rezultaty są widoczne po kilku dniach. Jak to działa? Prąd impulsowy o niskiej częstotliwości powoduje powtarzające się, miarowe skurcze i rozkurcze mięśni co sprawia, iż profil twarzy ulega znacznej poprawie i zredukowane zostaje zwiotczenie skóry szyi.

Istnieją także urządzenia do odmładzania skóry przy pomocy foto modulacji czerwonym światłem LITE. Stymulują one naturalną produkcję kolagenu w celu naturalnego odmłodzenia skóry i widocznie redukują zmarszczki mimiczne. Światło podczerwieni oddziałuje korzystnie na komórki skóry odpowiedzialne za jej regeneracje i elastyczność.

Rio Dermaroller to z kolei urządzenie do odmładzania skóry twarzy, które poza światłem czerwonym używa mikroigieł (0,2 mm) do kosmetycznego nakłuwania skóry w celu naturalnej produkcji kolagenu na jej powierzchni. Dzięki takiemu zabiegowi skóra pozostaje gładsza, jaśniejsza i odświeżona.

Piękne dłonie od zaraz

To właśnie dłonie zdradzają ile tak naprawdę mamy lat. Warto więc zwrócić na nie szczególną uwagę podczas pielęgnacji ciała. Zwykły krem już nie wystarczy. Teraz możemy kupić np. specjalne rękawiczki z technologią mikroprądów. Wystarczy nałożyć krem odmładzający i zafundować sobie 20-minutowy zabieg. Warto skusić się też na domowy zabieg parafinowy. Koszt wykonania go w salonie to ok. 40 zł, natomiast cena specjalnego urządzenia waha się w granicach 200-250 zł, a można go użyć także do stóp i łokci.

Bye Bye cellulite!

Skoro w domu możemy dbać o twarz to czemu nie o ciało? Na rynku znajduje się wiele urządzeń, które ujędrniają skórę i wspomagają w walce z odwiecznym wrogiem kobiet: cellulitem. Wystarczy kilka minut dziennie, by urządzenia wykorzystujące impulsy EMS (elektrostymulacja mięśni) ujędrniły i podniosły rejon pośladków oraz ud. Takie urządzenie to dobre uzupełnienie kosmetyków antycellulitowych. Połączenie obu zapewni jeszcze lepsze efekty niż w pojedynkę. Rozwój technologii sprawia, że coraz więcej zabiegów, które były kiedyś dostępne tylko dla nielicznych, stoją teraz otworem dla większości z nas. Warto z tego korzystać!

