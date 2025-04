Świecąca cera, rozmazany tusz i "zwarzone" cienie zbierające się w załamaniach powiek to najbardziej uciążliwe skutki pięknej, upalnej pogody. jeśli chcesz, by twój makijaż przetrwał cały dzień bez poprawek, popracuj nad jego trwałością już podczas nakładania:

1. Zastosuj bazę

Nałóż ją na skórę oczyszczoną płynem micelarnym lub odświeżoną tonikiem dopasowanym do typu cery. Większość baz ma właściwości pielęgnacyjne, dlatego z powodzeniem zastępują krem nawilżający. Pamiętaj, że na dobrze nawilżonej, elastycznej skórze makijaż utrzymuje się dłużej. Bazy mają też inne zalety – zawierają silikony wyrównujące drobne niedoskonałości skóry (drobne zmarszczki, ślady po trądziku) oraz drobinki odbijające światło, dzięki którym cera zyskuje gładkość i jest rozświetlona.

2. Podkład jak druga skóra

Makijażyści zalecają, by latem zamienić ciężki, kryjący podkład na delikatniejszy, o lżejszej konsystencji. Oczywiście, powinien być dopasowany do typu skóry. Najważniejsze, by nie utrudniał jej oddychania i nie tworzył na twarzy sztucznie wyglądającej maski, a zawarte w nim pigmenty dobrze wiązały się z naskórkiem. W drogeriach znajdziesz takie fluidy - szukaj na opakowaniu informacji: "double wear", "stay-in-place makeup", "long lasting makeup", itd. Dobrze jest też, by podkład zawierał filtry przeciwsłoneczne (jeśli baza ich nie ma).

3. Kosmetyki wodoodporne

Cienie, kredki, tusze czy róż – jeśli są "waterproof" na pewno będą się lepiej trzymać niż te zwykłe. Ale cudów nie ma: nie są w stu proc. odporne na pot czy łój. Dlatego im mniej makijażu masz na twarzy, tym lepiej.

4. Muśnięcie pędzla

Delikatne, ale skuteczne. Duży, miękki pędzel przyda się do nakładania transparentnego pudru, który utrwali makijaż. Wystarczy kilka omiatających twarz ruchów. Szukaj pudru mineralnego – pochłania wydzielaną przez skórę wilgoć i wzmacnia naskórek.

5. Mgiełki utrwalające

Jeśli chcesz mieć pewność, że makijaż pozostanie nienaruszony przez wiele godzin zastosuj tzw. fixer. To kosmetyk w sprayu, którym zrasza się twarz już po wykonaniu całego makijażu. Mgiełka osiada na twarzy i tworzy na niej niewidzialną, cienką powłokę, która skutecznie chroni makijaż przed niekorzystnym działaniem potu, sebum czy otarciem.

6. Bibułki

Są niezastąpione w upalne dni, kiedy twarz spływa potem. Doceniane szczególnie przez panie z tłustą i mieszaną cerą. Wystarczy docisnąć bibułkę w miejscu, gdzie cera zaczyna się świecić (nie trzyj!). Błyskawicznie odzyska matowy wygląd bez naruszania makijażu i bez konieczności nakładania nowej warstwy podkładu.

