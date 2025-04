Pięknie opalona skóra potrzebuje doskonałej oprawy. Tego lata stawiamy na kremowe szminki w odcieniach różu i neonowe eyelinery (my wybrałyśmy ten w kolorze limonki). Intensywne barwy świetnie komponują się z rozświetlającymi bronzerami - naszym hitem jest ten od Make Up Factory. Dopełnieniem looku będzie lakier do paznokci w oranżowym odcieniu od Orly.

Latem ciało powinno błyszczeć! Stawiamy na balsam ze złotymi drobinkami i rozświetlający spray do włosów. Po intensywnym opalaniu ukojenie przyniesie orzeźwiający balsam do ciała marki Nuxe. Mamy też coś dla miłośniczek perfum - słodki zapach od duetu Viktor & Rolf.



W naszej galerii znajdziecie kosmetyczne hity na wakacje: