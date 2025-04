Marzysz o lekko opalonej skórze? Na prawdziwe słońce i złotą opaleniznę niestety musisz jeszcze trochę zaczekać. My póki co, posiłkujemy się kremami brązującymi do twarzy i ciała, samoopalaczami i kosmetykami do makijażu, które w mig potrafią dodać naszej skórze słonecznego blasku.

Skóra muśnięta słońcem - nasze kosmetyczne hity

W naszym zestawieniu znajdziecie przede wszystkim rozświetlające bronzery, ale nie zabraknie też błyszczyków z drobinkami czy fluidów dodających skórze blasku.

Jaki jest nasz sposób na słoneczny makijaż? Lekki podkład, brozner i rozświetlacz, odrobina złotych cieni (najlepiej nakładać je na mokro) oraz błyszczyk nadający ustom lustrzanego blasku. Gotowe!

