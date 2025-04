Globalne ocieplenie, susza oraz masowe wymieranie zwierząt i roślin - to wszystko przyczynia się do tego, że już za kilkadziesiąt lat (jeśli nic z tym nie zrobimy) będziemy musieli pożegnać się z niektórymi produktami spożywczymi. Co się do nich zalicza?

My nie wyobrażamy sobie życia bez awokado, kawy i wina...

Cieciorka

Absolutny must have w diecie wegetariańskiej. Można z niej zrobić dosłownie wszystko - od bezmięsnego gulaszu po kotlety. Aby wyprodukować niecałe 30 gramów tego przysmaku, trzeba zużyć aż 290 litrów wody. Szacuje się, że z powodów suszy, produkcja cieciorki spadła już aż o 40% na całym świecie. Czym to grozi? Przede wszystkim podwyżkami cen, a w niedalekiej przyszłości nawet zniknąć z powierzchni Ziemi.

Awokado

Awokado, które trafiają na nasz rynek, pochodzą z krajów, które mają poważne problemy z suszą. Rośliny te potrzebują niestety ogromnych ilości wody, której w pewnych regionach świata drastycznie ubywa. Aby wyprodukować niecałe 30 gramów awokado, trzeba zużyć aż 35 litrów wody. Awokado już jest drogie na polskim rynku. Bardzo prawdopodobne jest to, że już niedługo coraz mniej ludzi będzie sobie mogło na niego pozwolić.

Kawa

Dziko rosnące krzewy kawowca, mogą zniknąć z powierzchni Ziemi do 2080 roku. Dlaczego? Wszystko z powodu podnoszących się temperatur. Farmerzy uprawiający najlepsze ziarna, muszą uciekać ze swoimi plantacjami coraz wyżej w góry, aby zapewnić roślinom odpowiednie warunki.

Miód

Pszczoły na całym świecie masowo wymierają. W ciągu ostatnich 10 lat zniknęło ich aż 40%. Jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce będziemy mogli pożegnać się ze smakołykiem ich produkcji. Miejmy tylko nadzieję, że do tego czasu uda nam się wymyślić, jak skutecznie zastąpić pszczoły przy zapylaniu.

Czekolada

Coraz więcej osób na całym świecie wybiera ciemną czekoladę. Niestety ta wymaga większych ilości kakao, aby ją wyprodukować. Jeśli tak dalej pójdzie, to czekolada może zniknąć z powierzchni Ziemi do roku 2050.

Wino

Wino wiadomo, robi się z winogron. Niestety w chwili obecnej wiele winogronowych krzewów nie może doczekać się deszczu, ponieważ susza trwa zwyczajnie za długo. Jeśli ta tendencja się utrzyma, będą musiały nam wystarczyć wina z innych owoców.

