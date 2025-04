Masło orzechowe wyrabiane z orzeszków ziemnych to popularna pasta do smarowania pieczywa. Ten smakołyk został "wynaleziony" w XIX wieku. W 100 gramach ma prawie 600 kalorii, ale w rozsądnych ilościach stanowi wartościowy składnik zdrowej i zbilansowanej diety. Jednak jest jeden warunek - masło orzechowe musi być dobrej jakości, a najlepiej zrobione w domu.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się jak zrobić domowe masło orzechowe, do czego je wykorzystać i jak kupić dobrej jakości produkt, to czytajcie dalej.

Jak zrobić masło orzechowe?

Masło orzechowe najczęściej jest wykonywane z orzechów arachidowych, które są najtańsze, ale można je wykonać z każdego rodzaju orzechów. Bardzo smaczne jest masło wytwarzane z migdałów, nerkowców lub pistacji, ale jest również znacznie droższe.

Jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć co znalazło się w składzie masła orzechowego, to wykonajcie je samodzielnie w domu. Wbrew pozorom jest to bardzo łatwe i poradzą sobie z tym nawet osoby, które zupełnie nie potrafią gotować.

Do przygotowania domowego masła orzechowego potrzebne jest 500 g niesolonych i nieprażonych orzeszków ziemnych. Przed zmiksowaniem trzeba je uprażyć i można to zrobić na dwa sposoby:

podsmażać je na suchej patelni, pilnując by się nie przypaliły - najlepiej cały czas je mieszać;

włożyć do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza i piec przez kilkanaście minut.

Teraz wystarczy zaczekać aż orzechy wystygną i zmiksować je na gładką masę. Jeżeli chcecie mieć słone masło orzechowe to dodajcie odrobinę soli, a jeżeli słodkie to cukier puder.

Jak kupić dobre masło orzechowe?

Masło orzechowe w założeniu jest zdrowe, jednak na rynku dostępnych jest tak wiele różnych produktów, że znalezienie tego właściwego jest bardzo trudne. Zanim wrzucicie do koszyka na zakupy słoiczek z tym przysmakiem, to uważnie przeczytajcie jego skład. Najlepiej kierować się tutaj dewizą - im więcej orzechów tym lepiej. Najlepiej wybrać masło orzechowe, które zawiera 100% orzechów i jest pozbawione innych dodatkowych składników. Jednak w popularnych supermarketach ciężko jest kupić dobrej jakość produkt. Dlatego warto zaglądać do sklepów ze zdrową żywnością lub sklepów internetowych, tam z pewnością uda się wam znaleźć coś wartego uwagi. Jeżeli mimo wszystko jesteście zagubione, to szukajcie - masła orzechowego Active 100% orzechów Primavika, kremu orzechowego z kawałkami orzechów Terrasana, BIO masła orzechowego 100% orzechów Primaeco lub masła orzechowego Nutvit.

Kupując masło orzechowe, unikajcie wszelkiego rodzaju substancji słodzących, utwardzanych tłuszczy i sztucznych konserwantów, które sprawiają, że ten pożywny produkt przestaje być zdrowy.

Dlaczego warto jeść masło orzechowe?

Masło orzechowe to ważny element zróżnicowanej diety osób aktywnych fizycznie. Optymalna ilość tego produktu to ok. 2-3 łyżeczek w ciągu dnia. Masło orzechowe jest bogatym źródłem białka roślinnego, które jest ważnym budulcem masy mięśniowej. Zawiera sporą ilość witamin z grupy B - zwiększają produkcję energii, wspomagają układ odpornościowy i nerwowy. Dodatkowo regularne spożywanie masła orzechowego podnosi poziom serotoniny, która zmniejsza apetyt, poprawia nastrój i niweluje zmęczenie.

Gdy komponujecie posiłek zawierający sporą ilość węglowodanów, to warto dodać do niego łyżkę masła orzechowego lub garść ulubionych orzechów. Dzięki temu uda się wam obniżyć ładunek glikemiczny dania. To jest szczególnie ważne w przypadku posiłku przed treningiem, który powinien zawierać niski indeks glikemiczny. Warto pamiętać, że tłuszcz zawarty w maśle orzechowym spowalnia przyswajanie węglowodanów, a to z kolei prowadzi do mniejszych wyrzutów insuliny.

Jak jeść masło orzechowe?

Zanim włączycie masło orzechowe do swojej codziennej diety, powinnyście się zastanowić, z czym najlepiej je jeść. Zasadniczo jest to produkt, który w swoim składzie ma najwięcej tłuszczu, białka i węglowodanów. Jeżeli będziecie kierować się ogólnie przyjętymi zasadami, to masło orzechowe najlepiej mieszać z węglowodanami i warzywami. Natomiast należy unikać łączenia go z innymi tłuszczami.

My zalecamy jedzenie masła orzechowego z owocami. Doskonale komponuje się bananami, truskawkami i jabłkami. Zgrany duet tworzy również pełnoziarnistym pieczywem, dobrze się sprawdzi jako dodatek do owsianki lub koktajlu.

