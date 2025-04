Komosa ryżowa, czyli quinoa lub ryż peruwiański, to pseudozboże, którego od wieków są cenione są w Ameryce Południowej, skąd pochodzi. Quinoa jest pełnowartościowym źródłem białka, wielu witamin, składników mineralnych i zdrowych kwasów tłuszczowych.

Owsianka z komosą ryżową

Składniki:

70 g komosy ryżowej,

150 ml mleka 0,5%,

40 g ziaren amarantusa,

garść czarnych jagód,

4 truskawki,

2 łyżki miodu,

1 świeża figa,

1 banan (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

W garnku zmieszaj ugotowaną komosę z ugotowanymi ziarnami amarantusa, zalej mlekiem i dodaj 2 łyżki miodu. Doprowadź do wrzenia i gotuj na małym ogniu 10 minut. Gdy owsianka będzie miała kremową konsystencję, przelej do miseczki, połóż na wierzch jagody, truskawki i figę.

Naleśniki z komosy ryżowej

Składniki:

100 g białej komosy,

20 g mąki,

2 łyżki mleka,

1 jajko,

2 łyżki miodu,

szczypta cynamonu,

ulubione owoce,

2 łyżki wody,

jogurt grecki lub naturalny.

Sposób przygotowania:

Ugotuj komosę według przepisu na opakowaniu. Pozwól jej wystygnąć, a następnie wymieszaj w misce z mąką, mlekiem, rozmąconym jajkiem, wodą, szczyptą soli i szczyptą cynamonu. Naleśniki smaż na kropli oliwy, aż będą złote po obu stronach. Ułóż na talerzu, a następnie polej miodem, jogurtem greckim i ulubionymi owcami.

Komosa ryżowa z brokułami, fetą i orzeszkami pini

Składniki:

1 szklanka ugotowanej komosy ryżowej,

5-6 różyczek brokuła,

2 łyżki orzeszków pinii lub płatków migdałowych,

garść opłukanej i osuszonej rukoli,

25 g pokruszonego sera feta lub sera koziego.

Sos musztardowy z chilli:

1 łyżeczki musztardy,

1 łyżki soku z cytryny,

1,5 łyżki oliwy z oliwek,

szczypta łyżeczki pasty chilli.

Sposób przygotowania:

Komosę ryżową ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Różyczki brokuła ugotuj na parze lub w wodzie. Przygotuj dressing musztardowy z chilli, mieszając wszystkie składniki w miseczce. Komosę włóż do miski, wymieszaj z sosem musztardowym, dodaj zrumienione na patelni orzeszki pinii, rukolę, fetę i brokuły. Delikatnie wymieszaj, dopraw świeżo zmielonym pieprzem i solą.

Burger z komosy ryżowej

Składniki:

80 g komosy,

1 cebula,

1 ząbek czosnku,

1 jajko,

20 g mąki,

2 łyżki bułki tartej,

1 orkiszowa bułka,

20 g papai,

2 łyżki jogurtu naturalnego,

1/4 zielonego chili,

1/4 kiwi,

2 liście sałaty,

garść świeżej mięty,

olej rzepakowy do smażenia.

Sposób przygotowania:

Komosę ugotuj według przepisu na opakowaniu. Podsmaż na patelni cebulę, chili i czosnek na oleju, a potem dodaj do mąki z rozmąconym jajkiem. Wrzuć komosę, wymieszaj, uformuj burgery i obtocz w bułce tartej. Wstaw do lodówki na 30 minut, a potem smaż, aż zrobią się złote. Ułóż na bułce sałatę i burgera, a na wierzchu resztę wymienionych składników.

Komosa ryżowa z łososiem, grejpfrutem i orzechami

Składniki:

100 g pieczonego, grillowanego lub wędzonego łososia,

2/3 szklanki ugotowanej komosy ryżowej,

1/2 grejpfruta,

mix sałat,

4 łyżki posiekanych orzechów pekan.

Winegret grejpfrutowy:

2 łyżki soku z grejpfruta,

1 łyżeczka skórki z grejpfruta,

2 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżka miodu,

sól,

pieprz.

Sposób przygotowania:

Komosę ugotuj według przepisu na opakowaniu i połóż ją na talerzu. Ułóż na niej liście sałaty, kawałki grejpfruta wyfiletowanego z błonek. Sok z grejpfruta połącz ze startą skórką, oliwą, miodem, dopraw solą i pieprzem. Do sałatki dodaj kawałki łososia i polej winegretem. Posyp posiekanymi orzechami pekan.

Nasiona komosy warto spożywać wymiennie z kaszą, ryżem i makaronem. Przed przygotowaniem najlepiej namoczyć ja w gorącej wodzie i odsączyć na sitku, by pozbyć się saponin (sprawiają, że kasza jest gorzka i szkodliwa dla dzieci).

Należy gotować ją w słonej wodzie przez 20-30 minut w proporcjach 1 szklanka komosy na 2 szklanki wody.Jeśli w trakcie gotowania na powierzchni wytworzy się piana to najlepiej ją zebrać.

Ugotowaną komosę ryżową dobrze zostawić pod przykryciem na 5 min. Quinoa dobrze smakuje na słodko (z rodzynkami i suszoną żurawiną), z warzywami, mięsem lub owocami morza.

Komosa występuje w trzech odmianach - białej, czerwonej i czarnej. Ta pierwsza polecana jest jako kasza do zup, a także do dań z mięsem, sosami lub warzywami. Odmiana czerwona i czarna służą jako dodatki do dań - można nimi wzbogacić sałatki czy surówki.

Quinoa, jako jedna z nielicznych roślin zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne, czyli takie, które nie są syntetyzowane w organizmie i muszą być dostarczane wraz z pożywieniem. Z tego powodu jest bardzo często wybierana przez wegetarian i wegan.

Ma sporo tłuszczu, średnio 2,5 raza więcej niż pszenica, ale to akurat jej atut. Głównym składnikiem nasion komosy ryżowej są bowiem zdrowe nienasycone tłuszcze omega-3, które m.in. budują błony komórkowe, wspomagają serce, układ krążenia oraz pracę mózgu.

Zawiera cenne składniki mineralne - cynk, żelazo, magnez, miedź, mangan oraz witaminy z grupy B i witaminę E. Jest także bogatym źródłem flawonoidów - substancji o właściwościach przeciwutleniających, które działają przeciwzapalnie i skutecznie zwalczają wolne rodniki i zmniejszając ryzyko niektórych nowotworów.

Quinoa jest polecana osobom, które chcą się pozbyć nadprogramowych kilogramów. W 100 g zawiera jedynie 120 kalorii. Ma również niski indeks glikemiczny - nie podnosi gwałtownie poziomu cukru we krwi.

Ponadto jest bogatym źródłem błonnika, przez co potęguje uczucie sytości. Nie zawiera glutenu, więc może być bezpiecznie stosowana przez osoby chore na celiakię i cierpiące na nadwrażliwość na gluten.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 24.03.2017.

