Śmierć 6-letniego chłopca, Josiah McIntyre z Lake Jackson wywołała przerażenie w mieszkańcach miasta. Dziecko zmarło 8 września z podejrzeniem obecności w jego organizmie groźnej ameby atakującej mózg. Po dokładnych badaniach lekarze potwierdzili, że w ciele chłopca znaleziono pierwotniaka Naegleria fowleri, który przedostał się do jego organizmu w trakcie zabawy w domowym ogródku.

W związku ze śmiercią 6-latka przeprowadzono testy wodociągów w całej okolicy. Istniało bowiem ryzyko, że pierwotniak był w wodzie z kranu, z którą kontakt miał Josiah. Badania potwierdziły obecność ameby w wodociągach Lake Jackson. Pierwotniak w ludzkim organizmie powoduje najczęściej groźną infekcję mózgu, która kończy się śmiercią.

Jak informują lokalne media, 6-letni chłopiec bawił się w wodzie wprost z kranu lub hydrantu. W ten sposób ameba atakująca mózg dostała się do jego ciała i doprowadziła do bardzo szybkiego zgonu.

TCEQ Investigators are on the scene in Lake Jackson to conduct water sampling.

The Brazosport Water Authority has lifted the Do Not Use Water Advisory for all areas except Lake Jackson. #TakeCareOfTexas pic.twitter.com/5pOk0sHGOE

— Texas Commission on Environmental Quality (@TCEQ) September 26, 2020