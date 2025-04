1. Dopasuj łuki do kształtu twarzy

Na początek musisz określić kształt owalu. Zaczesz włosy do tyłu i przyjrzyj się odbiciu w lustrze – jaką figurę geometryczną ci przypomina?

Owal lub okrąg:

Brwi powinny mieć średnią grubość (nie mogą być zbyt cienkie ani bardzo grube!). Podkreśl punkt załamania łuku – w ten sposób optycznie wydłużysz twarz.

Trójkąt, wydłużony owal:

Proste, długie i pełne brwi optycznie skrócą pociągłą twarz. Staraj się zachować naturalną linię łuków – powinny być nieco cieńsze przy skroniach.

Prostokąt:

Szeroki, kanciasty dół twarzy możesz zrównoważyć mocno zarysowanymi, niezbyt długimi brwiami. Początki łuków powinny być wyraźnie szersze, końce węższe.

2. Popracuj nad kształtem łuków

Pomocne są dostępne w drogeriach szablony (np. Ardell, ok. 15 zł). W opakowaniu znajdziesz wzorniki kilku różnych kształtów. Wystarczy je przyłożyć do naturalnych brwi i ciemną kredką wyznaczyć właściwy kształt, następnie usunąć te włoski (pęsetką), które znalazły się poza obrysem. Pamiętaj o zachowaniu symetrii, bo to ona decyduje o harmonii rysów twarzy.

3. Wyznacz właściwą długość brwi

Łatwo to zrobisz z pomocą ołówka:

przyłóż go pionowo tak, by łączył skrzydełko nosa i wewnętrzny kącik oka – to początek łuku;

następnie, patrząc na wzrost, przesuń górny koniec kredki w kierunku skroni (jak wskazówkę zegara) tak, by zakrył źrenicę oka – jego przecięcie z brwią wyznacza najwyższy punkt łuku;

aby znaleźć jego zakończenie przesuń ołówek dalej, do zewnętrznego kącika oka.

4. Zagęść i przyciemnij

Przyda się ołówek (twardszy od eyelinera) albo płaski, ukośnie przycięty pędzelek i matowy cień do powiek (czarny, brązowy lub grafitowy). Namalowane nimi ukośne, cienkie kreseczki zwielokrotnią naturalne włoski optycznie zagęszczając brwi. Nadadzą im też odpowiedni odcień. Przydatna bywa specjalna żelowa maskara, która przyczesze i uporządkuje włoski.

5. Użyj jasnej kredki

Duet jasnych odcieni przyda się do rozświetlenia spojrzenia. Połyskujący rozjaśni linię wodną i kąciki oczu, matowy odcień, optycznie uniesie łuk brwi – wystarczy nanieść go tuż pod nimi (od 2/3 długości ku skroni) i delikatnie rozetrzeć opuszką palca. (wypróbuj Catrice, ok. 16 zł)

Ewa Adamiak

